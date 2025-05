Alassio, il sindaco Melgrati scrive a Rfi per chiedere la chiusura notturna della stazione

Alassio. Nella mattinata odierna di mercoledì 14 maggio, il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha inviato una lettera a RFI Italia chiedendo, come già lo scorso anno in questo periodo, la chiusura notturna della stazione ferroviaria. Questa richiesta nasce dalla presenza notturna di persone senza fissa dimora e soggetti in stato di ubriachezza che bivaccano abitualmente nei locali della stazione. Un recente episodio – l’aggressione di un passeggero da parte di un cane appartenente a una di queste persone, cui è seguito il sequestro dell’animale – ha ulteriormente evidenziato la criticità della situazione in termini di sicurezza e di degrado.

Oltre alla missiva inviata a RFI Italia – di cui si trasmette di seguito il testo completo – il sindaco sottolinea “la grave carenza di personale della Polfer di Albenga, che al momento non è in grado di garantire un servizio notturno che possa comprendere il controllo della stazione ferroviaria di Alassio, e anticipa l’intenzione di affrontare questo e gli altri temi che riguardano la sicurezza e l’ordine pubblico con il Questore, in occasione della prossima riunione specificamente dedicata alla città di Alassio”.

Di seguito il testo completo dela missiva.

OGGETTO: Richiesta chiusura notturna della stazione ferroviaria di Alassio

Anche quest’anno, a seguito della situazione sempre più difficile legata alle problematiche estive di ordine pubblico, mi rivolgo nuovamente a Voi nella speranza di poter risolvere la difficile situazione notturna che si presenta già in questo periodo all’interno dei locali della stazione ferroviaria.

Sono decisamente in aumento le persone che bivaccano con cani a volte aggressivi e trascorrono la notte nella sala d’aspetto e nell’atrio della stazione ferroviaria di Alassio, spesso in stato di ubriachezza. Si tratta sempre di pericolosi assembramenti non solo di persone senza fissa dimora ma anche di soggetti dediti ad attività illecite.

Chiedo, pertanto la chiusura dei locali della stazione ferroviaria di Alassio, nella fascia oraria notturna compresa tra la fermata dell’ultimo treno della sera fino a quella relativa al primo treno del mattino.

Chiedo inoltre se esiste un cronoprogramma per la realizzazione definitiva e la messa in servizio dei due ascensori per disabili. In attesa di un Vostro gentile e tempestivo riscontro, porgo distinti saluti.

Alassio, 14 Maggio 2025

Il Sindaco

Arch. Marco Melgrati