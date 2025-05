Alassio, Giancarlo Correggia nuovo presidente ANVG Savona e responsabile provinciale del Centro Studi Dannunziani e Patriottici

Alassio. Una primavera di riconoscimenti per Giancarlo Correggia, figura centrale del panorama associativo e civico del Ponente ligure. Dopo anni di instancabile impegno nel volontariato, il noto vicepresidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Alassio – raccoglie nuovi e prestigiosi frutti del suo operato.

Da maggio 2025, Correggia è stato eletto Presidente della Federazione Provinciale di Savona dell’ANVG – Associazione Nazionale Volontari di Guerra.

“Con grande soddisfazione, l’intero ambito combattentistico e patriottico saluta la sua nomina, che giunge come naturale riconoscimento di una presenza costante e autorevole nei percorsi di difesa della memoria e dei valori dell’Italia più autentica, – hanno fatto sapere dall’associazione. – Figura stimata per il suo spirito di servizio, la sua coerenza e il suo entusiasmo”.

Correggia assume questo nuovo incarico “con l’intento dichiarato di unire tradizione e rinnovamento, in piena continuità con lo spirito originario dell’Associazione fondata oltre un secolo fa per onorare i volontari italiani caduti nelle guerre del Novecento”.

A questo importante traguardo si affianca un’ulteriore nomina di alto profilo culturale: Correggia è stato designato anche responsabile per la provincia di Savona del Centro Studi Dannunziani e Patriottici. L’incarico, conferitogli dai responsabili nazionali Roberto d’Amato e Cristiano Vignali, “testimonia ancora una volta la poliedricità del suo impegno: dalla protezione civile alla ricerca storica, dalla memoria dei caduti alla promozione dei valori identitari, il suo operato si distingue per coerenza, rigore e dedizione”.

Già Cavaliere dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio e Commendatore dell’Ordine Militare e Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme (obbedienza di Malta), Correggia è socio onorario del Centro XXV Aprile e vicepresidente della delegazione di Albisola dell’Opera Nazionale Caduti Senza Croce. È inoltre reggente del N.A.A.P.R.O.C.R.I. militare di Savona.

Il prossimo futuro vedrà Giancarlo Correggia ricevere anche la nomina a Decurione della Poiteia di Genova del F.T.R.P. Italia, branca nazionale della Filochristos ton Romaion Politeia, storica istituzione bizantina di diritto greco-ortodosso. La cerimonia ufficiale, prevista a Genova, avverrà alla presenza dello Strategos Fiorenzo Cincotti, alto rappresentante del FTRP per il Piemonte.

“L’ascesa di Correggia nel panorama nazionale delle associazioni combattentistiche e culturali non è frutto del caso, ma il risultato di un percorso lineare, nutrito di umiltà, passione e profondo senso delle istituzioni. In un tempo in cui l’indifferenza rischia di oscurare la memoria, la sua figura emerge come punto di riferimento per chi crede nella responsabilità civica e nel rispetto delle radici storiche del Paese”, hanno aggiunto dall’associazione

“Ai nuovi incarichi del presidente Correggia vanno i più sentiti auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà interpretare il suo ruolo con quello stile sobrio e operoso che da sempre lo contraddistingue”, hanno concluso.