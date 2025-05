Alassio e Laigueglia, controlli dei carabinieri: denunce per furto, spaccio e guida in stato di ebbrezza

Alassio. Sono stati eseguiti 505 controlli che hanno portato all’identificazione di 786 persone e 390 veicoli ispezionati, oltre a varie denunce per furto, spaccio, guida in stato di ebbrezza e possesso di oggetti atti a offendere. E’ il bilancio delle attività di controllo messe in atto dai carabinieri della Compagnia di Alassio a partire dalle festività pasquali e per tutta la durata dei recenti ponti, incluso quello del 1° maggio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica, rassicurare la cittadinanza e scoraggiare comportamenti illeciti.

I servizi, estesi su tutto il tratto litoraneo tra Alassio e Laigueglia, si sono concentrati in particolare presso la stazione ferroviaria di Alassio, nel “budello” e nella zona del Pontile Bestoso, aree di maggiore afflusso e sensibilità sotto il profilo della sicurezza.

Nel corso delle attività diverse persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria dalle Stazioni Carabinieri di Alassio e Laigueglia, oltre all’Aliquota Radiomobile della Compagnia: una coppia di italiani, rispettivamente di 43 e 38 anni, è stata denunciata per furto dopo esser stata notata mentre si allontanava di fretta dal supermercato Carrefour di Alassio.

I due sono stati fermati e perquisiti: all’interno della borsa che avevano al seguito sono stati rinvenuti generi alimentari e altri prodotti che avevano sottratto sia al Carrefour sia all’Eurospin, con entrambi gli esercenti che avevano da poco segnalato il reato.

Un giovane 20enne italiano di origine marocchina è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio in quanto, dopo essere stato sottoposto a controllo sul Pontile Bestoso, è stato trovato in possesso di 45 grammi di hashish.

Un cittadino marocchino classe 1964 è stato sorpreso a Laigueglia in evidente stato di ebbrezza alcolica mentre molestava dei passanti. Durante il controllo è stato trovato in possesso di due coltelli, motivo per cui è stato denunciato per porto d’armi e oggetti atti ad offendere.

Un 53enne è stato denunciato per tentato furto aggravato dopo essere stato colto in flagrante mentre cercava di rubare una bicicletta a Laigueglia: l’intervento tempestivo dei militari ha impedito il compimento del reato.

Intensificati anche i controlli stradali, con particolare attenzione alla sicurezza alla guida. In totale sono state ritirate sette patenti, nello specifico: 6 soggetti trovati alla guida con tasso alcolico superiore allo 0,5 g/l, di cui quattro denunciati penalmente per aver superato la soglia di 0,8g/l. Il valore più alto registrato è stato di 2,17g/l, un altro conducente. invece, è stato sanzionato poiché, durante il controllo è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale.

Fondamentale, in questo ambito, si è rivelato l’uso degli etilometri e dei nuovi tamponi salivari, strumenti che consentono un controllo più efficace e immediato sulle condizioni psicofisiche dei conducenti.