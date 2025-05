“Alassio e gli Inglesi 1875–2025”: nel weekend il concerto “The Beatles Legend” dei Beatbox e la speciale gara di golf “Alassio for Parkinson”

Alassio. Prosegue con grande successo la manifestazione “Alassio e gli Inglesi 1875–2025”, promossa dal Comune di Alassio per celebrare i 150 anni di relazioni tra la città ligure e la comunità britannica. Lo scorso fine settimana, la rassegna ha regalato momenti di grande partecipazione, tra cui la cerimonia ufficiale di scopertura della targa “Partner Garden” conferita dalla Royal Horticultural Society ai Giardini di Villa della Pergola, l’eccezionale An English Concert – che ha visto protagonisti il violinista Manrico Padovani e il pianista Andrea Bacchetti – e il torneo Racchette di legno e gesti bianchi, andato in scena all’Hanbury Tennis & Padel Club.

Il fine settimana in arrivo si preannuncia altrettanto ricco ed emozionante, a partire dallo spettacolare concerto “The Beatles Legend” della tribute band The Beatbox, in programma domenica 18 maggio alle ore 21 presso l’ex Chiesa Anglicana. Molto più che un semplice tributo ai Beatles, la performance dei Beatbox si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool. Per ottenere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione, identica a quella usata dai Beatles nei loro storici concerti, ai vestiti, confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournée americana dei Fab Four. A dare vita a questo progetto, un Cast di eccellenti musicisti dal curriculum più che nobile, che vantano collaborazioni con i grandi nomi del pop italiano. Uno show che attraversa i ricordi e le scoperte di più generazioni, con esecuzioni fedelissime a quelle originali, per riscoprire l’entusiasmo e la positività dei mitici anni ’60. La scaletta ripercorre i grandi successi, dai primi al Cavern Club di Liverpool fino a capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970, restituendo all’ascoltatore l’impatto sonoro e soprattutto vocale del leggendario quartetto. La Band è stata in Tour in diversi Paesi nel mondo dagli Usa alla Russia, Romania, Svizzera Nuova Zelanda Belgio, Germania e ospiti d’onore nei più importanti Beatles Day Europei. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata presso la Biblioteca Civica “R. Deaglio” (0182 648078 – biblioteca@comune.alassio.sv.it).

Domenica 18 maggio la manifestazione sarà invece dedicata allo sport e alla solidarietà, con la gara di golf “Alassio for Parkinson” promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio. La competizione, che si svolgerà sul green del Golf Club Garlenda, prevede un percorso a 18 buche con formula Stableford suddivisa in tre categorie. A seguire, si terranno la premiazione e un rinfresco, a partire dalle ore 18 (Per informazioni e iscrizioni: tel. 0182 580012). L’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Questo evento in perfetto stile british vuole essere un’occasione per promuovere l’importante progetto AFA Parkinson, ideato e portato avanti dal nostro Assessorato allo Sport in collaborazione con il Distretto Sanitario ASL 2 Albenganese, Gesco e ASD “In Movimento”. Il progetto AFA Parkinson è iniziato ad Alassio e ad Andora nel 2023, e attualmente coinvolge cinque comuni savonesi e i due distretti sanitari Albenganese e Finalese. Alassio è il Comune capofila che raggruppa il maggiore numero di persone affette da Parkinson inserite in un progetto strutturato di attività fisica adattata che segue protocolli scientifici nazionali e internazionali“.

Il programma dei prossimi giorni prevede, inoltre, venerdì 16 maggio, dalle ore 15 alle 18, la visita guidata gratuita alla Richard West Memorial Gallery e alla English Library. Alle ore 18, presso l’Auditorium della Biblioteca Civica “R. Deaglio”, è invece in programma la presentazione del libro di Percy G. Stone, Alassio. Its Life Story, prezioso documento storico che racconta l’incontro tra la città ligure e la comunità britannica.

Sabato 17 maggio, alle ore 16, prosegue presso l’Auditorium della Biblioteca la rassegna Bibliomovie – Made in England for Kids, rivolta al pubblico più giovane. Alle ore 17, con partenza dal Palazzo Comunale, è invece in arrivo un nuovo tour guidato a cura del Prof. Bruno Schivo, che questa volta condurrà i partecipanti alla scoperta dell’Hanbury Tennis Club e del Cimitero Inglese. Sempre sabato, alle ore 18, la Richard West Memorial Gallery farà da cornice a un nuovo appuntamento con gli attori Giorgio Caprile e Cristina Sarti, che ogni sabato di maggio, in questa splendida cornice british – danno voce ai poeti inglesi, da Shakespeare a Marlowe, da Byron a Shelley fino a Polidori.

Proseguono inoltre per tutto il mese le numerose iniziative che arricchiscono il calendario: visite guidate, tour tematici, momenti di approfondimento storico e culturale e l’appuntamento quotidiano con l’English Tea Time nella suggestiva Club House in stile coloniale dell’Hanbury Tennis&Padel Club circolo, ogni giorno alle ore 17. Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.visitalassio.com, nella sezione dedicata alla manifestazione: https://www.visitalassio.com/it/eventi-importanti/alassio-e-gli-inglesi

La manifestazione “Alassio e gli Inglesi 1875–2025″ è promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, con il coinvolgimento degli Assessorati alla Cultura, al Commercio, allo Sport e alla Protezione Animali, e con il patrocinio di Regione Liguria e Fondazione De Mari.

Grazie all’impegno dell’Assessorato al Commercio in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio, durante la manifestazione le vetrine degli esercizi commerciali sono allestite a tema britannico, e i bar e i ristoranti aderenti propongono menù tematici con English breakfast, brunch e tè all’inglese. Un QR code presente presso le strutture aderenti permetterà di accedere al programma completo delle iniziative.