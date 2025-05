Alassio, collocata l’urna cineraria nel cimitero cittadino

Alassio. A conclusione di un lungo e articolato iter tecnico-amministrativo, è stata collocata oggi, presso il cimitero di Alassio, l’urna cineraria comune. L’intervento – seguito dall’architetto Silvia Odasso dell’Ufficio Tecnico Comunale, che ha curato i rapporti con la Soprintendenza, e dal responsabile del progetto, il funzionario comunale ingegner Luca Corciulo – ha comportato l’acquisizione di tutte le autorizzazioni monumentali e paesaggistiche necessarie.

Il cinerario comune è un’opera prevista per legge – come indicato dal Ministero della Salute – per consentire la raccolta e la conservazione collettiva e perpetua delle ceneri derivanti dalla cremazione. Si rivolge a coloro che scelgono la cremazione ma non desiderano conservare i resti in un loculo personale né optare per la dispersione.

L’intervento ha previsto la realizzazione di uno scavo a pozzo, in un’area completamente risanata, in cui è stata installata una tubazione interrata per la raccolta e dispersione delle ceneri nel terreno. Alla sommità dello scavo è stato collocato oggi il manufatto monumentale decorativo a forma parallelepipeda con base ottagonale, composto da una struttura portante in lamiera zincata e finitura esterna in marmo bianco di Carrara. Il coperchio superiore sarà apribile per consentire l’immissione delle ceneri nel contenitore interrato.

“Con l’installazione odierna dell’urna cineraria nel cimitero di Alassio– dichiara l’assessore ai Cimiteri Roberta Zucchinetti – la nostra Amministrazione Comunale ha inteso offrire ai cittadini uno spazio comune dove poter onorare la memoria dei propri cari. Si tratta di un’opera che ritengo di grande importanza e per la quale mi sono attivata fin da subito, non appena assunta la delega ai Servizi Cimiteriali. Allo stesso modo, ho voluto promuovere la possibilità di tumulazione degli animali d’affezione nei cimiteri cittadini, obiettivo che si è concretizzato recentemente. Per quanto riguarda i prossimi interventi, a breve prenderanno il via i lavori di ripristino dei loculi danneggiati nel cimitero di Alassio a causa delle intense precipitazioni degli scorsi mesi, per i quali sono già state stanziate le risorse economiche necessarie. Siamo inoltre in attesa del via libera definitivo da parte della Soprintendenza per la conferma dell’area individuata per la dispersione delle ceneri presso il cimitero della frazione di Moglio”.