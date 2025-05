Alassio, attivo il “Maggiordomo di Quartiere”

Alassio. Il Maggiordomo di Quartiere è il prezioso progetto finanziato con il Fondo sociale europeo da Regione Liguria e gestito su tutto il territorio Regionale in collaborazione con un’ampia rete di Enti di Terzo Settore presenti sul territorio per affiancare e sostenere gratuitamente anziani e cittadini in generale, nelle incombenze quotidiane, dal ritiro ricette e medicinali alla spesa, dall’aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative al pagamento di bollettini, dal supporto per piccole manutenzioni non specializzate, alle informazioni sulla vita di quartiere e sui servizi della città. Il progetto è attivo da novembre 2023 su tutta la Regione e, per quanto attiene alla provincia di Savona, anche nel Comune di Albenga, in Via Camillo Benso Conte di Cavour n 8.

Le attività dello sportello di Albenga sono ora estese anche al Comune di Alassio, con la presenza del Maggiordomo reperibile al numero di telefono 328 4929240 dal lunedì al venerdì orario 8/14 o all’indirizzo e-mail albenga@maggiordomodiquartiere.it.

Lunedi 19 maggio alle ore 15,30. presso il Centro d’Incontro per la terza età “L’isola che C’è” di Alassio si terrà un incontro esplicativo dedicato al servizio.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, Loretta Zavaroni – di poter accogliere anche ad Alassio un valido servizio come quello del Maggiordomo di Quartiere, che ha già dimostrato la sua utilità ad Albenga, soprattutto a supporto della comunità anziana e delle persone più fragili. Ad Alassio, dove sono attivi da tempo servizi di supporto alle categorie fragili, il Maggiordomo di Quartiere rappresenta un’importante integrazione e potenziamento dell’offerta esistente, e viene esteso a tutta la popolazione. Auspichiamo che questo progetto possa davvero portare un ulteriore e concreto giovamento ai nostri concittadini, offrendo loro un sostegno quotidiano sempre più capillare e tangibile“.