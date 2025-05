Al via lo sciopero nazionale dei trasporti: in giornata possibili disagi per treni e bus

Italia. Disagi in vista per chi viaggia oggi, venerdì 23 maggio, a causa di uno sciopero nazionale che coinvolge treni e trasporto pubblico locale.

L’agitazione sindacale è stata indetta dalle sigle autonome Usb e Sgb, che chiedono il rinnovo del contratto collettivo di lavoro. Lo sciopero coinvolge il personale del Gruppo FS Italiane — dai macchinisti agli operatori della circolazione — e si svolge dall’una alle 24 di oggi.

Restano esclusi dall’astensione i lavoratori della manutenzione delle infrastrutture RFI, che avevano già aderito a una protesta l’11 aprile scorso. Inoltre, per il solo gruppo Ferrovie dello Stato, l’assemblea nazionale Pdm/Pdb ha proclamato uno stop separato, previsto dalle 9 alle 17. Si tratta degli stessi sindacati che avevano accettato di rinviare la precedente mobilitazione prevista per sabato 17 maggio, su richiesta del Garante per gli scioperi, per non interferire con la messa di intronizzazione di Papa Leone XIV tenutasi domenica 18 maggio.

Garantiti i servizi minimi: come riportato dall’Ansa, Usb ha chiarito che i treni a lunga percorrenza inseriti negli accordi di settore saranno operativi da origine a destinazione, come segnalato sui canali ufficiali.

Per il trasporto regionale, saranno attive le fasce orarie di garanzia, nei consueti orari 6-9 e 18-21, come previsto nei giorni feriali in caso di sciopero.