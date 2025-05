Sold out per lo spettacolo di Tullio Solenghi al Teatro Nuovo di Valleggia

Quiliano. Grande successo ieri sera per lo spettacolo di Tullio Solenghi “Una seta pazzesca” al Teatro Nuovo di Valleggia a Quiliano che per l’occasione ha registrato il sold out.

L’attore genovese ha restituito la genialità e l’inventiva di Paolo Villaggio con affetto e maestria, raccontando aneddoti, storie vissute, incontri e leggendo brani tratti dai suoi libri, tra le risate e gli applausi di un pubblico entusiasta.

Soddisfazione per l’Associazione Teatro Nuovo Valleggia e per l’Amministrazione Comunale di Quiliano che hanno realizzato la stagione teatrale “Parole e Musica” un cui era inserito questo spettacolo e grande soddisfazione anche per il direttore artistico della rassegna Roberto Grossi: “Siamo molto contenti del successo di questa seconda edizione: cerchiamo di proporre sempre spettacoli originali e di altissima qualità e la risposta del pubblico ci ripaga del nostro impegno. Questo teatro è certamente uno spazio culturale prezioso da difendere e valorizzare”.

Ultimo appuntamento della rassegna Sabato 31 alle ore 21,00 con il grande spettacolo-concerto “Religio” con sul palco bel otto musicisti: Edmondo Romano (sax, clarinetto, flauti), Simona Fasano (voce), Tina Omerzo (pianoforte), Fabio Biale (violino, voce), Arianna Menesini (violoncello), Riccardo Barbera (contrabbasso), Rodolfo Cervetto (batteria) e Alessandro Serri (chitarra, tastiere).