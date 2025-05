Al Teatro Chebello di Cairo l’evento per la Giornata della ristorazione: il tema sarà l’enogastronomia come volano turistico

Savona/Cairo Montenotte. E’ stata presentato questa mattina nella sede di Confcommercio Savona l’evento organizzato per la “Giornata della ristorazione 2025”: l’evento è in programma giovedì 15 maggio al teatro Chebello di Cairo Montenotte, celebra l’accoglienza e l’ospitalità dei ristoratori, l’enogastronomia come volano turistico ed economico.

“È un appuntamento che inizia ad avere un po’ di storia – commenta il presidente Enrico Schiappapietra -. L’anno scorso abbiamo fatto l’evento a Villa Zanelli, il primo evento ufficiale che si svolgeva lì dopo la ristrutturazione. Quest’anno abbiamo scelto la Val Bormida. La ristorazione è un riferimento importante del nostro territorio. L’enogastronomia è una delle motivazioni che spinge molte persone a frequentare i nostri territori”.

“Collaboriamo con gli istituti turistici alberghieri del nostro territorio e durante la giornata ci saranno anche degli studenti che partecipano alla nostra chiacchierata – sottolinea Schiappapietra -. Serve continuare la formazione anche dopo la scuola sia per i dipendenti che per i datori di lavoro. Per questo abbiamo lanciato il progetto Confcommercio Academy”.

Il presidente di Fipe provinciale Carlomaria Balzola aggiunge: “Un settore importante nella nostra provincia. Non sarà solo una giornata per celebrare il settore, ma ci sarà anche una tavola rotonda per confrontarsi sulle prospettive. Tante volte questo settore è visto come ripiego giovanile ma ha grandissime potenzialità di sviluppo. In provincia di Savona ci sono 8mila operatori nei settori della ristorazione e 2800 imprese attive delle quali la metà sono ristoranti.

Giuseppe Molinari delegato della Val Bormida sottolinea: “E’ un evento molto apprezzato nel territorio e accolto con entusiasmo. Anche l’entroterra ha la sua importanza per il turismo ligure”.

Laura Chiara per Ente Fiera conclude: “Vogliamo valorizzare tutto il tessuto provinciale. Ogni nostra zona della provincia ha la sua peculiarità e prodotti da far emergere. Per quanto riguarda questa edizione invitiamo gli operatori del settore e alcuni verranno premiati. Oltre alla tavola rotonda, sarà un momento di incontro e condivisione. Sarà anche l’opportunità di far conoscere prodotti di alta qualità che la territorialità”.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.