Al Levratto il 2° Trofeo intitolato a Pierino Prati: una giornata di calcio in memoria dello storico campione di Savona, Milan e Roma

Savona. Sarà una giornata di sport, passione e memoria quella che domenica animerà il campo F. Levratto di Zinola, dove si disputerà il 2° Trofeo Pierino Prati, torneo giovanile dedicato alla leva 2015. L’evento, patrocinato dal Comune di Savona e organizzato dalla FBC Veloce 1910, richiamerà alcune delle più prestigiose società calcistiche italiane nel capoluogo ligure.

Sul rettangolo verde scenderanno in campo i giovani talenti di Torino (2016), Genoa (2016), Juventus Femminile (2015), Milan Femminile (2015), Veloce 1910, Albissola 1909, Savona FBC e Polis Genova, in un clima di sano agonismo e divertimento. Come recita il motto del torneo, infatti, “chi si diverte, non perde mai”. Ma il torneo non sarà solo sport. Sarà anche l’occasione per ricordare un calciatore che ha lasciato un segno indelebile nel panorama calcistico nazionale e, in particolare, in quello savonese: Pierino Prati, a cui la manifestazione è dedicata.

Nato a Cinisello Balsamo, Prati è stato un attaccante di razza, soprannominato “Pierino la Peste” per la sua grinta e il suo fiuto per il gol. Attaccante elegante e letale, Prati è stato protagonista con le maglie di Milan, Roma e Nazionale, con cui vinse l’Europeo nel 1968. La sua carriera è costellata di successi, tra cui spicca la Coppa dei Campioni vinta con il Milan nel 1969, di cui fu protagonista con una storica tripletta in finale.

Ma nel cuore dei savonesi resta soprattutto il campione che vestì anche la maglia del Savona, lasciando un segno indelebile per classe e umanità. Per Savona, infatti, Pierino Prati rappresenta molto di più di un semplice campione: la sua militanza nel Savona, seppur in un periodo relativamente breve, è rimasta nel cuore dei tifosi. Prati vestì la maglia biancoblù nella stagione 1966-1967, contribuendo con il suo talento e le sue reti (15 gol in 29 partite) a rendere memorabile quell’annata. Quella parentesi a Savona fu un trampolino di lancio per la sua brillante carriera, ma dimostrò anche il forte legame che il giocatore mantenne con la città. La sua scomparsa, avvenuta nel 2020, ha lasciato un vuoto nel mondo del calcio, ma il suo ricordo continua a vivere attraverso iniziative come questo torneo.

A rendere ancora più sentita la commemorazione sarà la presenza del figlio, Cristiano Prati, che assisterà alla manifestazione, testimoniando il legame della famiglia con la città e con il mondo del calcio giovanile. Cristiano Prati è autore del libro “Ero Pierino la Peste”, che racconta proprio le gesta dell’amato campione.

Una domenica di sport autentico, dunque, dove il ricordo si intreccia con il futuro, e dove i piccoli campioni di domani correranno nel nome di un grande campione del passato. L’ingresso per assistere alle partite sarà di 5 euro.