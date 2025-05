“AI per il Bene Comune”, l’evento Lions Savona: “Far camminare assieme tecnologia, etica e umanità”

Si è svolto presso la Sala Sibilla della Fortezza del Priamar di Savona l’evento pubblico “AI per il Bene Comune – Innovazione al servizio della società”, promosso dal Lions Club Savona Torretta, in collaborazione con il Distretto 108Ia3 Lions, CTI Liguria e UCID Savona, con il patrocinio del Comune di Savona, dell’associazione Donne 4.0, di Save the Woman e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona.

Un pubblico numeroso ha seguito con interesse e partecipazione i lavori della mattinata, articolati in due tavole rotonde tematiche che hanno coinvolto esperti e professionisti provenienti dal mondo accademico, scientifico, giuridico, imprenditoriale e sanitario.

Il primo panel, “AI: strategie tra urbano e digitale”, ha affrontato le trasformazioni in atto nei nostri contesti urbani, dove il digitale si sovrappone al reale, generando nuove opportunità per cittadini, imprese e istituzioni. Si è discusso di AI generativa, processi intelligenti, pubblica amministrazione, diritto, sostenibilità e innovazione.

Il secondo panel, “One Health: strumenti ed esperienze”, ha portato l’attenzione sulla salute come sistema integrato, analizzando come l’intelligenza artificiale possa migliorare l’organizzazione dei servizi sanitari, la diagnosi, il supporto al benessere mentale e la comunicazione, in un’ottica etica, inclusiva e partecipata.

L’iniziativa ha ricevuto l’interesse degli ordini professionali, delle imprese e delle istituzioni locali. Agli ingegneri presenti sono stati riconosciuti 4 CFP – Crediti Formativi Professionali dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona.

“Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: ai relatori e relatrici per gli interventi di grande spessore, ai moderatori per la conduzione puntuale e coinvolgente, al CTI Liguria per il fondamentale supporto scientifico, al Distretto 108Ia3 Lions e a UCID Savona per il sostegno, nonché allo staff e ai soci e socie del Lions Club Savona Torretta, che con dedizione e professionalità hanno curato ogni dettaglio organizzativo2 affermano dal Lions savonese.

“AI per il Bene Comune” ha confermato quanto sia necessario creare spazi di confronto pubblici, accessibili e di qualità per comprendere il presente e costruire un futuro dove tecnologia, etica e umanità possano camminare insieme”.