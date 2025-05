Adiconsum: “Ammessa la class action per gli airbag difettosi, invitiamo tutti i proprietari interessati ad aderire”. Ecco come fare

Savona. “A seguito dell’ordinanza del 16 aprile scorso con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato ammissibile la class action promossa da Adiconsum nazionale ed altre associazioni dei consumatori contro Groupe PSA, Stellantis e Citroën per gli airbag difettosi, adesso i proprietari interessati avranno tempo per aderire all’azione collettiva e richiedere il giusto risarcimento fino al 30 giugno 2025. Possono aderire alla Class Action tutti i proprietari di Citroën C3 e DS3 prodotti tra il 2009 e il 2019, compresi negli elenchi delle targhe e dei numeri di telaio riportati nella comunicazione del 2 luglio 2024 presente sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e/o che hanno ricevuto la comunicazione di richiamo per la sostituzione degli airbag”. Lo spiega Adiconsum.

“La partecipazione è possibile anche se si è provveduto alla sostituzione dell’Airbag. L’associazione invita tutti i proprietari interessati a pre aderire alla class action entro il 30 giugno 2025 compilando il modulo che si può reperire presso le nostre sedi”.

Al modulo vanno allegati i seguenti documenti: Documento di identità in corso di validità, Contratto di acquisto del veicolo, Certificato di proprietà, Lettera di richiamo ricevuta dal produttore, Eventuale corrispondenza successiva, Documentazione relativa alle spese sostenute a causa del divieto di utilizzare la vettura (ad esempio, spese di noleggio auto sostitutiva, perdita di giornate lavorative, ecc.).

A Savona la sede a cui rivolgersi si trova in Piazza Martiri della Libertà 28 r.