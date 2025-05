Ad Andora il convegno dedicato a “I porti turistici di tutti, anche di chi non ha una barca”

Andora. E’ stato preceduto da un evento firmato Blue Marina Awards dedicato ai porti e agli approdi turistici che fanno dell’accoglienza, della sostenibilità, dell’innovazione e della inclusività la propria mission l’inaugurazione di “Azzurro Pesce d’Autore” ad Andora.

Il convegno Blue Marina Awards a Marina di Andora è un evento dedicato a promuovere l’inclusività, la sostenibilità e l’innovazione nei porti turistici italiani. Il tema centrale, “I porti turistici di tutti, anche di chi non ha una barca”, sottolinea l’importanza di rendere i porti accessibili e accoglienti per l’intera comunità, non solo per i diportisti.

Il convegno rappresenta un’importante occasione di confronto tra operatori del settore, istituzioni e stakeholder della blue economy. Durante l’incontro, sono state presentate le migliori pratiche e le strategie volte a trasformare i porti turistici in centri di eccellenza integrati nel tessuto socio-economico dei territori, promuovendo un turismo esperienziale e sostenibile. Si è parlato di mobilità sostenibile e soluzioni sviluppate per l’efficienza energetica, di intelligenza artificiale applicata all’operatività di un marina e a supporto del turismo, di soluzioni per l’efficientamento della gestione idrica e per integrazione di approcci circolari, di nuovi standard e servizi di accoglienza per favorire l’inclusività e la destagionalizzazione.

Tra gli interventi in programma quelli di Mauro Demichelis, sindaco di Andora, e Fabrizio De Nicola, presidente della Marina di Andora e delegato del presidente di Assonat-Confcommercio, che hanno aperto i lavori. Presente anche il vice presidente di Regione Alessandro Piana. Christian Chiavetta della WestMed Blue Economy European Commission ha portato un contributo sulle politiche e obiettivi comunitari dell’economia del mare, settore strategico per promuovere crescita economica, tutela ambientale e inclusione sociale nelle aree costiere e marine.

Fabrizio De Nicola, presidente di Ama, ha sottolineato: “Quest’anno abbiamo intrattenuto i nostri gentili ospiti con un convegno dedicato alla blue-economy per spiegare agli stakeholder e agli ospiti della manifestazione la potenzialità e la bellezza di poter godere delle infrastrutture dei porti turistici presenti lungo la costa del Belpaese. L’Italia ha 7.800 chilometri di costa naturale e 8.300 di costa artificiale, ben 645 comuni costieri in 15 regioni affacciate sul mare e un indotto di 178 miliardi di euro. E’ quindi importante valorizzare ulteriormente le esperienze che portano vetrina al nostro territorio, alle nostre eccellenze culturali enogastronomiche, pensando che la Liguria si assesta, con un’economia diretta e indiretta, su 21 miliardi di euro legati al turismo nautico e il 44 per cento dell’economia legato al turismo del mare”.

Davide Damiani, responsabile delle relazioni esterne di Repower Italia, ha portato “la testimonianza di un operatore elettrico per offrire l’approccio di Repower, che si pone come un abilitatore dei porti rispetto a tutto quello che è il territorio. L’approccio è quello di considerare il porto non solo come uno scalo tecnico ma come il punto d’ingresso del territorio, tramite soluzioni come la mobilità sostenibile per e-bike e auto elettriche, repower armatori di barche elettriche e tutta la parte di efficienza energetica. Sono tutte soluzioni fatte apposta per andare incontro alle aspettative del diportista ma non solo. C’è anche chi frequenta il porto e ha un interesse vero usare una e-bike per scoprire il territorio, mettere a sistema le risorse e quindi potenziare l’attrattività del porto e di tutta l’area”.

E’ intervenuto anche Matteo Locatelli, business development manager di Innovation Group, una start-up italiana che si occupa di sviluppo di tecnologia, in particolare intelligenza artificiale: “Oggi siamo presenti come veicolo trainante nella blue-economy. L’intelligenza artificiale in questo non è un nemico, ma un alleato per chi crea soluzioni su misura per le marine indipendentemente dalla propria ubicazione e dalla propria grandezza”.

Sono seguiti talk tematici con esperti del settore, tra cui Luigi Bottos (RINA), Davide Damiani (Repower Italia), Matteo Locatelli (Innovation Group) e Marco Rossato (Design for All), che hanno portato casi concreti di sostenibilità, accessibilità e innovazione tecnologica nei porti. Si è parlato di ESG, di mobilità sostenibile, di nuove soluzioni sviluppate per l’efficienza energetica, di sistemi di illuminazione efficienti e funzionali e altre soluzioni in grado di comprimere i consumi senza intaccare la qualità dei servizi offerti, di barche elettriche per la pulizia dello specchio acqueo, di esempi pratici di uso dell’intelligenza artificiale ad uso turistico e nautico con un focus specifico all’operatività di un Marina, di accessibilità e comfort per tutti per rendere un porto turistico inclusivo e destagionalizzato.

Il convegno è stato moderato dalla giornalista Monica Napoletano e ha visto la partecipazione di Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards, per delineare il futuro di una portualità turistica sempre più inclusiva. “L’ambiente, l’inclusività, l’accoglienza turistica, la sostenibilità sono sempre al primo posto. Andora è legata ai Blue Marine Awards, marchio che ha già ottenuto tre volte – ha detto Vassallo – E’ un marchio di riconoscimento conferito ai migliori approdi turistici italiani che eccellono su temi riguardanti l’accoglienza turistica, l’inclusività, l’innovazione, la sostenibilità, la sicurezza. Non solo un premio ma uno strumento strategico che fornisce un canale di promozione e sensibilizzazione per valorizzare questo patrimonio nautico e per fare evolvere l’intero sistema degli approdi turistici italiani”.

L’evento si inserisce nel percorso dei Blue Marina Awards, l’iniziativa che contribuire allo sviluppo di un modello virtuoso nel turismo nautico italiano, valorizzando le strutture portuali turistiche nautiche.

Il convegno è inserito nel palinsesto di “Azzurro Pesce d’Autore”, la kermesse annuale che si svolge nel porto di Andora, dedicata alle eccellenze enogastronomiche italiane e del territorio, con un’attenzione particolare ai prodotti ittici e all’olio extravergine di oliva ligure. L’evento propone numerosi stand di street food della tradizione, laboratori, degustazioni guidate e momenti di approfondimento sulle tipicità e sul mondo del mare.

Partner Istituzionale dei Blue Marina Awards: ASSONAT-Confcommercio, Partner Tecnico: RINA.