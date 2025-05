Ad Albenga nasce l’associazione “Un passo alla volta ODV”: “Per le famiglie che vivono l’autismo ogni giorno”

Albenga. Nasce “Un passo alla volta ODV”: “Un’associazione nata per camminare accanto alle famiglie che vivono l’autismo ogni giorno”.

L’iniziativa porta la firma di due coppie, formate da quattro giovani: Alessia D’Annunzio e Pierfranco Piazza, Alessia Olivera e Davide Matera.

“Un passo alla volta. È così che si affrontano le sfide più grandi. E proprio così nasce la nostra associazione: da un passo, da una diagnosi che ha cambiato ogni equilibrio e ridisegnato le priorità della nostra famiglia”, hanno dichiarato.

“Siamo genitori, prima di tutto, – hanno aggiunto D’Annunzio e Piazza. – Un anno fa, la diagnosi di autismo per uno dei nostri figli ha aperto un nuovo capitolo nella nostra vita. Un capitolo fatto di corse a ostacoli, burocrazia cieca, diritti da reclamare e porte da aprire a forza. Ma anche di incontri, comprensione e solidarietà. Proprio da uno di questi incontri, con un’altra famiglia come la nostra, è nata l’idea di creare uno spazio di ascolto, di accoglienza, di aiuto reciproco”.

“Un passo alla volta ODV” è un’associazione “pensata per le famiglie che vivono l’autismo ogni giorno”. In cantiere ci sono tanti progetti, e questa nuova realtà offre supporto terapeutico per i bambini ma soprattutto per chi cammina accanto a loro.

“Nessuno deve sentirsi solo, perché le sfide possano essere condivise e affrontate insieme. Crediamo nella forza della rete, nella collaborazione tra famiglie, nella possibilità di costruire una società più consapevole, pronta e accogliente. Vogliamo formare, informare, sensibilizzare. Ma soprattutto vogliamo esserci. Un passo dopo l’altro”, hanno proseguito i fondatori.

“Perché quando una famiglia conquista un diritto, tutte fanno un passo avanti. Perché i nostri figli meritano un mondo che impari ad andare al loro passo. Un passo alla volta, insieme”.

Per contattare la neonata associazione è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: Info@unpassoallavoltaodv.it.