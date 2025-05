Ad Alassio nuovi servizi igienici pubblici in viale Gibb

Alassio. L’amministrazione cmunale di Alassio ha deciso di destinare l’edificio dell’ex “Baretto” di viale Gibb alla realizzazione di nuovi cinque nuovi servizi igienici – di cui uno per persone con disabilità – a disposizione della collettività. Un ulteriore locale bagno sarà destinato all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica adiacente all’ex “Baretto”.

L’intervento, attualmente in corso, prevede una spesa complessiva di 110.000 euro e sarà completato entro la fine di giugno.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: “Considerata l’impossibilità – per ragioni di metratura – di concedere una nuova licenza per ulteriori esercizi bar al posto del precedente ‘Baretto’ di viale Gibb, abbiamo deciso di sfruttare l’occasione di questo edificio in disuso per offrire alla collettività questi nuovi servizi igienici pubblici aperti tutto l’anno in una zona centrale della città e che offriranno il vantaggio di evitare l’utilizzo di bagni chimici in piazza Partigiani ed in piazza della Libertà in occasione degli eventi all’aperto, superando così definitivamente soluzioni temporanee e migliorando il decoro urbano. Nel rispetto della normativa vigente, che prevede un bagno ogni 200 persone, la dotazione di cinque servizi risulta ampiamente sufficiente per la capienza di piazza Partigiani, configurata per ospitare fino a 400 persone, così come di Piazza della Libertà”.