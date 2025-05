Ad Alassio nominato il “Campione dello Shopping col Sorriso” 2025

Alassio. Si è conclusa sabato sera ad Alassio, con la premiazione in Piazza della Libertà e lo spettacolo dell’attrice comica, cantante e performer Giulia Musso la seconda edizione del Concorso “Shopping col Sorriso”, organizzato dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping e dall’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio, e dedicato al compianto presidente del Consorzio, Gian Carlo Formichella.

L’evento, presentato da Giacomo Aicardi, ha visto gli interventi dell’assessore al Commercio del Comune di Alassio Franca Giannotta, della presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping Lucia Leone e della presidente uscente del Consorzio Loredana Polli. Presenti all’evento anche il vicesindaco Angelo Galtieri, il presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda, il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi e la referente Confcommercio su Alassio Marta Ferrario.

Come già precedentemente comunicato, il vincitore di questa seconda edizione del concorso è il signor Mario Schiavetti di Milano, la cui cartolina fortunata estratta nei giorni scorsi, frutto del suo acquisto effettuato presso “Valmoda accessori in pelle” di Alassio, gli ha valso il premio del valore di 1000 euro messo in palio, consistente in una medaglia d’oro raffigurante gli “Innamorati” del Muretto di Alassio offerta da Silvana Gioielli e da una cena per due persone presso il ristorante “Il Gabbiano”.

Nella serata di sabato, a seguito dello spoglio delle migliaia di cartoline imbucate nelle urne collocate in Piazza Matteotti e in Borgo Barusso, è stato invece comunicato il nome dell’attività di Alassio che ha raccolto più voti quale l’esercizio commerciale “dove sono di casa la cortesia e il sorriso nell’accogliere i clienti”: vincitore è il negozio di abbigliamento Il grifone, premiato con la fascia di Campione dello Shopping col Sorriso 2025, con il passaggio di testimone dalla Trattoria L’Astigiana premiata lo scorso anno. Al secondo posto Focenza, mentre la terza attività classificata è stata Baraka; dopo di loro, si sono classificati entro le prime 10 posizioni L’Astigiana, Arturo, Formentin, Il Fornaio di Alassio, Mathilda J., Silvana Gioielli e l’Osteria Mezzaluna.

Ad apertura della serata si è svolto un momento conviviale che ha radunato gli associati del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, nel corso del quale l’Istituto Alberghiero di Alassio ha allestito una degustazione di alcune delle specialità iscritte nel registro De.Co. dei prodotti a Denominazione Comunale di Alassio, garanzia di eccellenza e custode di antiche ricette inimitabili tramandate nel tempo.

“Siamo davvero entusiasti – ha dichiarato l’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta – per il successo della seconda edizione del concorso Shopping col Sorriso, che ha visto una calorosa partecipazione di pubblico in piazza della Libertà. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, all’Ufficio Commercio del Comune di Alassio, alla referente locale di Confcommercio, Marta Ferrario, e a tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita di questa iniziativa che sta crescendo e si sta consolidando nella nostra città. Il progetto è nato con l’obiettivo di sostenere il commercio locale, mettendo in luce la splendida accoglienza che le attività della nostra città riservano alla clientela, e i risultati conseguiti sono davvero ottimi. Desidero inoltre rivolgere un plauso particolare al presidente del Consiglio Comunale di Alassio con delega alle politiche scolastiche, Fabio Macheda, per l’impegno profuso nel coinvolgere l’Istituto Giancardi Galilei Aicardi per il momento conviviale che ha preceduto la serata, dove ancora una volta le nostre specialità De.Co. hanno brillato per la loro eccellenza, nella sapiente preparazione da parte degli studenti dell’Istituto Alberghiero”.

“In qualità di presidente del Consorzio e a nome del Consorzio stesso – dichiara la presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping Lucia Leone – desidero unirmi ai ringraziamenti già espressi dall’assessore al Commercio. Vogliamo ringraziarla per il supporto fornito, insieme agli uffici, per l’organizzazione non solo dello “Shopping col Sorriso”, ma di tutti gli altri eventi che interessano il nostro settore commerciale. Un sentito ringraziamento va anche alle attività commerciali, alle commesse e a tutti gli addetti ai lavori che, durante queste festività pasquali e ponti, hanno speso tempo prezioso per promuovere il concorso e le iniziative che si svolgono nel nostro territorio. E grazie a chi continua a scegliere sempre Alassio. È fondamentale che la comunicazione e l’unione siano al centro delle nostre azioni. Crediamo fermamente che il commercio e tutte le attività produttive di Alassio siano il motore di una città viva contribuendo a darne lustro e migliorando sempre più la sua capacità di accoglienza. Concludendo, ringraziamo nuovamente tutti e auguriamo una buona estate, in attesa degli eventi i futuri ad Alassio in calendario, tra cui La leggenda di Adelasia su idea di AVA (Associazione Vecchia Alassio) in sinergia tra Comune e Associazioni, ed il nostro fiore all’occhiello SALDINBANCO il 18 agosto”.