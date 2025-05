Ad Alassio la premiazione del Concorso “Il Miglior Articolo di Cronaca 2024”

Alassio. Mercoledì 21 maggio, alle ore 17, presso la Biblioteca Civica “R. Deaglio” di Alassio si svolgerà la premiazione dei vincitori del concorso “Il miglior articolo di cronaca 2024”. Questa iniziativa, giunta alla sua 26esima edizione, è organizzata dall’Associazione Amici del Borgo Coscia con il contributo dell’Associazione Bagni Marini e del Lions Club Alassio “Baia del Sole”, e con il patrocinio e il contributo del Comune di Alassio – Assessorati al Volontariato, al Turismo e alle Politiche Sociali.

Durante l’iniziativa porteranno un saluto istituzionale il sindaco di Alassio Marco Melgrati e il consigliere regionale e comunale, nonché membro dell’Associazione Amici del Borgo Coscia Rocco Invernizzi.

Come da tradizione, oggetto del concorso – riservato a tutti gli studenti delle medie inferiori di Alassio sia pubbliche che private, e alle classi quinte delle scuole primarie di Alassio – è la realizzazione di elaborati testuali riferiti ad un fatto di cronaca avvenuto in città nel 2024, esaminati dalla Commissione Giudicatrice formata dal Gruppo Cronisti Liguri.

Durante la serata di premiazione, dedicata ai compianti Nello Aicardi e Alfredo Provenzali, verranno assegnati i premi in contributi per gli studi, tra cui il Premio Categoria Esordienti in ricordo dei giornalisti Alfredo Provenzali e Sergio Veccia offerto dal Lions Club Alassio “Baia del Sole” e dall’Associazione Bagni Marini; il Premio Speciale in ricordo di Milla e Nello Aicardi offerto dalle nipoti Piera e Antonella; il Premio Speciale in ricordo di Stefania Savona offerto dai genitori Gianna e Sergio e da Luca; il Premio Speciale in ricordo del Professor Andrea Gallea offerto dai famigliari; il Premio Speciale riservato agli esordienti in ricordo di Natalino Famà offerto dall’Associazione “Amici del Borgo Coscia”.

Ingresso libero