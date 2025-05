Accoltellamento di via Bresciana, proseguono le indagini: non solo rapina, anche altre ipotesi al vaglio degli investigatori

Savona. Continuano le indagini da parte degli uomini della Squadra Mobile di Savona per ricostruire con precisione la dinamica della presunta rapina avvenuta il 12 maggio scorso in via Bresciana.

Secondo le primissime ricostruzioni, un uomo avrebbe tentato di derubare una ragazza di 25 anni che aveva appena prelevato presso uno sportello automatico a Legino. L’aggressore l’avrebbe seguita fino in via Bresciana e qui avrebbe tentato di derubarla: ne sarebbe scaturita una colluttazione che avrebbe poi portato all’accoltellamento.

Sul posto le volanti della polizia di Stato, la polizia locale, la Croce Rossa di Quiliano e l’automedica del 118. La venticinquenne è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Gli inquirenti si sono subito messi al lavoro per stabilire con precisione l’accaduto. Le primissime ricostruzioni, come detto, ipotizzavano un tentativo di rapina, ma nelle ultime ore gli investigatori hanno allargato il ventaglio delle ipotesi.