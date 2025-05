A10, disagi e cantieri: fino a 9km di coda tra Savona e Feglino

Savona/Pietra Ligure. Venerdì pomeriggio (23 maggio) problematico sulla A10 a causa dei cantieri presenti sulla tratta di competenza di Concessioni del Tirreno.

Dopo le tante piogge di questi giorni quello che si appresta ad arrivare tra domani, sabato 25 maggio, e domenica è un fine settimana all’insegna del sole e quindi le autostrade già da oggi sono preda dei turisti che hanno deciso di trascorre qualche ora nella nostra Riviera.

Al momento sono segnalati infatti 9km di coda tra Savona e Feglino, direzione Ventimiglia, causa lavori e 2 km tra Pietra Ligure e Feglino, in direzione Savona, sempre causa cantieri.

Il sito di concessionideltirreno.it segnala anche un automezzo pesante in avaria a Savona, in entrata, in direzione Ventimiglia.