A10, disagi dovuti ai cantieri: fino a 5km di coda tra Pietra Ligure e Feglino

Pietra Ligure/Feglino. Un lunedì pomeriggio che ha messo in difficoltà la A10 a causa dei cantieri presenti sull’autostrada.

Al momento sono segnalati 5km di coda tra Pietra Ligure e Feglino, in direzione Savona, causa lavori. Inoltre, sempre sulla tratta in Concessioni del Tirreno, sono segnalati 2km di coda tra il confine di Stato e la barriera confine di Stato (direzione Savona) sempre per lavori.

Coda anche di 4 km tra Rapallo e Genova Nervi, in direzione del capoluogo, per lavori.