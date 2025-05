A10, disagi a causa dei cantieri: fino a 6km di coda tra Borghetto e Finale Ligure

Borghetto/Finale Ligure. Dopo un fine settimana infernale per le autostrade liguri (sabato un camion è andato a fuoco tra Savona e Albisola, mentre domenica si è verificato un ribaltamento di un tir all’altezza di Genova Aeroporto con automobilisti intrappolati per diverse ore) anche questo lunedì non ha risparmiato i viaggiatori dalle code.

Al memento infatti sulla A10, nella tratta di Concessioni del Tirreno, sono segnalati 6km di coda tra Borghetto e Finale Ligure, direzione Savona, causa lavori.

Sono segnalati anche 2km di rallentamenti tra Finale Ligure e Pietra Ligure, direzione Ventimiglia, sempre causa cantieri. Inoltre 1km tra Spotorno e Feglino sempre causa lavori.

Il sito di concessionideltirreno.it segnala anche 2km di coda tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia in direzione Savona sempre causa cantieri e lavori.

Come segnalato da Anas ci sono anche disagi sull’Aurelia tra Pietra Ligure e Loano.