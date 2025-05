A10, auto prende fuoco in galleria all’altezza di Pietra Ligure: fumo e paura in autostrada

Pietra Ligure. Fiamme, fumo e paura in A10 nella serata odierna (28 maggio). Un’auto ha infatti preso fuoco (per cause da accertare) all’interno della galleria Montegrosso, nel tratto compreso tra i caselli di Pietra Ligure e Finale Ligure, direzione Genova.

Il rogo ha dato origine ad una densa coltre di fumo nero che ha letteralmente invaso la galleria. Sono stati gli altri automobilisti ad allertare i soccorsi.

Repentino l’intervento dei vigili del fuoco, con una squadra da Finale Ligure ed una da Albenga (con due autopompe serbatoio e due moduli pickup antincendio) che, non senza difficoltà, sono riusciti a domare l’incendio.

Sul posto anche il personale di autostrade ed un’ambulanza di Pietra Soccorso ma, per fortuna, nessuno è rimasto ferito in seguito all’accaduto.

In conseguenza del rogo, il traffico è andato in tilt: per permettere le operazioni spegnimento e soccorso, il tratto tra Pietra Ligure e Feglino è stato temporaneamente chiuso e poi riaperto ad una corsia intorno alle 21.