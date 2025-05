A Vendone La 12^ edizione della Camminata Alpina a Monte Castellermo dedicata ad aiutare Paolo, rimasto tetraplegico dopo una rapina

Vendone. E’ in programma domenica 25 maggio la 12^ edizione della Camminata Alpina a Monte Castellermo organizzata dal Gruppo Alpini di Vendone, in collaborazione con il Comune di Vendone, la Pro Loco Vendone e il Gruppo Protezione Civile. Quest’anno, l’evento assume un significato ancora più speciale: sarà infatti “Una camminata per Paolo”, in quanto si propone di aiutare il giovane rimasto tetraplegico a 24 anni in seguito ad un pugno ricevuto durante una rapina (QUI la storia).

La camminata, impegnativa e della durata prevista di due ore e mezza (sosta intermedia inclusa), avrà inizio dal piazzale antistante il municipio di Vendone e raggiungerà Monte Castellermo, situato a 1.012 metri di altitudine.

Il programma della giornata prevede: alle 8 il ritrovo presso il municipio di Vendone per la registrazione e la partenza; alle 11 l’arrivo a Monte Castellermo, dove i partecipanti saranno accolti con alza bandiera e saluti. Al termine del pranzo (non incluso), verranno raccolte le offerte libere.

Per coloro che desiderassero prolungare la giornata in compagnia, sarà possibile raggiungere in auto il capoluogo/municipio e le frazioni di Curenna e Borgo. Da lì, proseguendo a piedi sullo splendido pendio del Monte Castellermo, in circa 20 minuti di cammino, si potrà assistere al pianoro dove si svolgerà la manifestazione.

In caso di pioggia, la manifestazione sarà rinviata.

La camminata è un’occasione per dimostrare solidarietà e raccogliere fondi necessari per le costose cure, l’assistenza H24 e le attrezzature specialistiche di cui Paolo ha bisogno. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i seguenti numeri di telefono: 339/5479611 o 339/1273874.