A Savona la tradizionale Fiera di Santa Rita: bancarelle tra le vie e benedizione delle rose

Savona. Savona riabbraccia la tradizionale Fiera di Santa Rita, nell’omonima zona del quartiere Oltreletimbro, e come ogni anno nelle vie sono comparse le bancarelle con i loro molteplici colori, mercanzie e profumi.

Protagoniste della giornata sono, come ogni anno, le rose, fiori da sempre associati a Santa Rita e simbolo di bellezza e dolore. La Chiesa Nostra Signora della Consolazione e Santa Rita, nell’Oltreletimbro, è aperta dalle ore 8. Seguirà la preghiera e la benedizione delle rose che si ripeterà per tutta la giornata fino alle 19.

Alle 10:30 sarà possibile ricevere il sacramento della penitenza (confessioni), alle 11 sarà officiata la messa, a mezzogiorno si reciterà la “Supplica a Santa Rita” e alle 18 sarà celebrata nuovamente la funzione religiosa. I riti e la distribuzione delle rose ai fedeli saranno possibili grazie alla collaborazione dell’Arciconfraternita Santissima Trinità.

Intanto prosegue l’edizione 2025 di “OltreFest”, rassegna di eventi, spettacoli e laboratori ad offerta libera per sostenere le attività del Comitato di Quartiere Oltreletimbro in occasione della memoria liturgica di santa Rita. Proprio oggi, 22 maggio, alle 16:30 nell’oratorio della Parrocchia San Paolo Apostolo, in via Giuseppe Giusti 2, il professor Santino Nastasi condurrà la conferenza “Tra rose e papi”, promossa dalle associazioni La Rosiera e doMani.

Venerdì 23 maggio alle 16 nell’area della Torre San Michele (“Matitino”), in piazza santa Cecilia, ci saranno merende e giochi per bambini offerti dal Centro Auser Il Matitino e Piedibus Astengo – XXV Aprile.

Modifiche alla viabilità

Dalle ore 21:00 del 21/05/2025 alle ore 24:00 del 22/05/2025 divieto di sosta con rimozione forzata (esclusi gli operatori della fiera) in: piazza Consolazione, via Collodi (tratto compreso tra corso Ricci e via Serao), via Tasso, via De Amicis, via Aleardi.

Dalle ore 06:00 alle ore 24:00 del 22/05/2025 divieto circolazione in: piazza Consolazione, via Collodi (tratto compreso tra corso Ricci e via Serao), via Tasso, via De Amicis, via Aleardi.

Dalle ore 06:00 alle ore 24:00 del 22/05/2025 revoca senso unico di marcia – istituzione del senso unico alternato a vista in: via Collodi (tratto via Giusti e via Serao); via Serao (da via Collodi a piazza delle Nazioni); tratte delle vie Leopardi, Pascoli, Carducci e Foscolo – ubicate a monte dell’asse di via Collodi interessato dalla fiera; via Petrarca; via Alfieri.

La Polizia Municipale di Savona chiede “di prestare la massima attenzione alle segnaletica stradale presente nei luoghi interessati”.

Le modifiche ai percorsi del servizio autobus TPL Linea

Vista la chiusura al traffico di via Collodi per permettere lo svolgimento della tradizionale fiera di Santa Rita giovedì 22 maggio 2025, sono previste modifiche al servizio autobus nella zona interessata:

Linea 2/ di Lavagnola transiterà da Corso Tardy & Benech e via Giusti effettuando regolarmente la fermata in via Collodi nei pressi delle ASL;

Linee 58 Savona – Millesimo e 61 Savona – Cairo transiteranno da Corso Tardy & Benech, via Pirandello e non effettueranno solo la fermata di via Giusti presso le ASL.