A Savona iniziative per conoscere il patrimonio culturale diocesano

Savona. Nell’ambito delle iniziative diocesane legate alle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, promosse dalla Conferenza Episcopale Italiana, la Diocesi di Savona-Noli proporrà il programma di iniziative “Al servizio della speranza”, esperienze uniche e inclusive pensate per tutti, alla scoperta del proprio patrimonio di storia e fede e coinvolgendo musei e scuole.

Dal 12 maggio presso l’Archivio Storico diocesano sarà visitabile la mostra “Captivi: speranza di libertà” con documenti inediti relativi al riscatto dei prigionieri sequestrati (“captivi”) fra i secoli XVI e XVIII. L’esposizione sarà aperta al pubblico il lunedì dalle ore 9:30 alle 16:30, martedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30.

Dal 13 al 22 maggio dalle 9 alle 13 negli spazi espositivi della Curia Vescovile, in piazza del Vescovado, si potrà ammirare la mostra “La speranza oltre le mura”, in cui gli studenti partecipanti al progetto “Oltre le mura” sulle problematiche del carcere presenteranno gli elaborati prodotti. Si tratta degli alunni dell’Istituto Superiore Boselli Alberti Mazzini Da Vinci (indirizzo Operatore grafico e Design per la comunicazione visiva) e del Liceo Chiabrera Martini.

I ragazzi hanno realizzato una ricerca studio sul Convento Santissima Annunziata, attualmente sede delle scuole di via Ambrogio Aonzo e dell’Oratorio Cristo Risorto. L’inaugurazione è in programma martedì 13 maggio alle 11:30. Sempre il 13 maggio al pomeriggio alle ore 16 sarà possibile una visita straordinaria alle stanze del Palazzo Vescovile in cui dal 1809 al 1812 fu prigioniero papa Pio VII.

Giovedì 15 maggio dalle 10 alle 17 nell’aula magna in via Aonzo 2 i relatori del convegno “Beni culturali. Giornata di incontri per l’orientamento”, organizzato dal Liceo Chiabrera Martini, illustreranno alcune realtà diocesane. Martedì 20 maggio dalle 9:30 alle 11:30 si rinnoverà l’appuntamento con la consueta “Festa in Sistina“, quest’anno sul tema “Speranza: una Madre e il suo Bambino”. Sarà presente un centinaio di alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che hanno aderito all’iniziativa “Natale in Cattedrale e dintorni 2024”. È previsto l’intervento musicale dell’Istituto Comprensivo di Carcare.