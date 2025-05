A Savona il Convivio del Circolo enogastromico Della Rovere per il suo 40° anniversario

Savona. Fondato a Savona nel 1985, il Circolo Enogastronomico Della Rovere promuove, sin dalla nascita, incontri per diffondere la cultura enogastronomica, con particolare riguardo a quella ligure, grazie ad un’adeguata informazione sulla sana alimentazione, sulla cultura della buona tavola e del bere responsabile, oltre alla valorizzazione dei piatti tipici locali.

L’attività del Circolo Della Rovere è caratterizzata soprattutto dall’organizzazione di Convivi. I Soci si organizzano, a rotazione, in Brigate, con gruppi di quattro Soci in cucina e di tre in sala, per realizzare la cena, il Convivio, che provvedono a servire ai rimanenti soci, pronti ad affrontarne giudizi, critiche e suggerimenti al termine della stessa.

Da anni il Circolo, con i propri soci, gestisce con impegno e successo corsi di Cucina ed Enologia nell’ambito dei corsi di cultura materiale presso l’UniSavona (l’Università delle tre età, gestita dal Comune di Savona e rivolta a tutta la popolazione di qualsiasi età e grado di cultura). Il corso di Cucina, che si sviluppa su dieci lezioni più la cena di fine corso con realizzazione e degustazione di piatti in abbinamento ai vini, approfondisce le tecniche base della cucina e della pasticceria. Le lezioni del corso di Enologia comprendono una sessione di enologia ed una pratica di degustazione con presentazione di vini italiani di varie regioni.

Quest’anno, il Circolo Della Rovere compie 40 anni. Per festeggiare questa ricorrenza sono attese a Savona, domenica 11 maggio, varie Confraternite Enogastronomiche, provenienti da diverse località. Il programma della giornata, organizzato con il Patrocinio della città di Savona, prevede l’incontro presso la Sala Cappa del centro “Città dei Papi” di via dei Mille, con il benvenuto delle Autorità della Città di Savona, l’intervento del Presidente della Federazione Italiana delle Confraternite Enogastronomiche, la presentazione di tutte le Confraternite presenti ed una rapida rivisitazione dei primi anni di vita del Circolo Della Rovere. Seguirà la visita ad ammirare alcune tra le Casse lignee della Processione ed infine il Convivio a base di piatti e vini liguri, preparato e servito a tutti gli Ospiti dai Soci del Circolo Della Rovere presso la loro sede di via Famagosta.