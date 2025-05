A Millesimo grande successo per il “Pro loco Day 2025” con diciotto associazione del territorio

Millesimo. Una folla di persone ha riempito il centro di Millesimo, sabato scorso, per l’edizione 2025 del “Pro loco Day”, il festival itinerante che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

“Siamo pienamente soddisfatti dell’ottima riuscita della manifestazione. Un appuntamento che ormai si ripete da diversi anni e che è in costante crescita – commenta Carlo Malgrati, Presidente della Pro loco di Millesimo – Quest’anno abbiamo avuto il piacere di ospitare l’evento nel nostro centro storico, che bene si presta ad accogliere chi cerca un ambiente piacevole dove trascorrere momenti di svago e sano divertimento. Ringraziamo tutte le pro loco partecipanti per l’impegno profuso e per la fiducia riposta a associazione”.

“È stata una sfida importante e impegnativa che grazie alla risposta entusiasta del pubblico, nonché all’indispensabile collaborazione con la nostra Amministrazione comunale, ha portato a questo grande successo, sia in termini di partecipazione di pubblico che di buona riuscita dell’organizzazione – conclude – A tal proposito un plauso anche all’ufficio tecnico comunale e al gruppo di volontari di croce rossa italiana, protezione civile e grandiosi “Studio 54″ che ci hanno fatto ballare. Infine, il ringraziamento più importante va a tutti i volontari di tutte le proloco valbormidesi, senza i quali niente di tutto ciò sarebbe possibile realizzare.”