A Marina di Loano arrivano le stazioni di ricarica rapida per imbarcazioni elettriche e due nuove auto elettriche che arricchiscono il parco auto

Loano. Dopo l’assegnazione della Bandiera Blu 2025 – l’undicesima consecutiva – anche per il 2025, Marina di Loano conferma il proprio ruolo di eccellenza nel panorama degli approdi turistici internazionali. Un riconoscimento che premia la qualità ambientale, la gestione sostenibile e la costante innovazione nei servizi e che si affianca a quello assegnato per il sedicesimo anno anche al Comune di Loano per le sue spiagge. Una sinergia virtuosa tra pubblico e privato che rafforza l’identità sostenibile della città e valorizza un impegno condiviso verso la tutela del mare e dello spazio costiero.

In questo solco si inseriscono le ultime novità introdotte all’interno del porto: l’installazione di nuove stazioni di ricarica rapida Aqua Super Power per imbarcazioni elettriche è stata completata, con l’allaccio alla rete e la piena operatività del sistema. Sono state installate 2 tipologie di colonnine, una in corrente continua da 75 kW e una in corrente alternata da 22 kW, entrambe gestibili tramite una App dedicata, che consente ai diportisti di pianificare le proprie rotte in funzione della rete di ricarica disponibile.

Le innovazioni non si fermano qui. Marina di Loano è ora dotata anche di due auto elettriche a disposizione per il noleggio degli ospiti, con un ulteriore ampliamento della gamma di servizi sostenibili offerti. Le due auto sono: una Jeep Avenger a cinque porte con cinque posti a sedere; una Golf Car Alba modello Eagle 4Sc dotata di quattro posti a sedere, con sedili in eco-pelle beige e tendalino per l’abitacolo. Entrambi i veicoli sono al 100% elettrici e quindi a zero emissioni di C02. Le due auto possono essere noleggiate liberamente da tutti i clienti e i diportisti ospiti di Marina di Loano che potranno usufruire di una tariffa agevolata. Inoltre, nel parcheggio è presente una stazione di ricarica dedicata.

“La sostenibilità non è uno slogan, ma una pratica quotidiana che mettiamo in atto con determinazione, insieme ai nostri ospiti e a tutto il personale. – dichiara l’A.D. Gianluca Mazza – L’installazione delle nuove stazioni di ricarica elettrica rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di sostenibilità che abbiamo intrapreso da tempo e che si era già concretizzato nel 2023 con la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 1.500 mq. Già da diversi anni, inoltre, in Marina viene utilizzato un innovativo sistema di produzione termica basato sullo scambio con l’acqua di mare.”

“Grazie alla sua posizione strategica nel Ponente Ligure, tra Genova e Montecarlo – conclude Mazza – Marina di Loano è destinata a diventare un punto di riferimento anche per la navigazione elettrica tra Toscana e Costa Azzurra, offrendo servizi innovativi e tecnologicamente avanzati, che rispettano e proteggono l’ambiente.