A Loano una giornata di addestramento antidroga con unità cinofile di tutta Italia

Loano. Mercoledì 21 maggio presso il comando di Polizia Locale di Loano si è tenuta una giornata di addestramento delle unità cinofile, con particolare attenzione alla ricerca di stupefacenti.

Durante l’addestramento, sono stati riprodotti scenari di perquisizione reali. I diversi operatori intervenuti, appartenenti a Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri e provenienti da tutta Italia, hanno avuto così l’occasione di confrontarsi sui metodi di ricerca più innovativi e e sulle differenze operative, con l’obiettivo di accrescere la propria esperienza.

L’incontro ha rappresentato non solo un momento di addestramento avanzato per le unità cinofili intervenute, ma soprattutto una significativa occasione formativa interforze. Da sempre, infatti, le Polizie Locali di Loano e Finale Ligure credono fermamente nel valore della collaborazione tra Polizia Locale e forze di polizia dello Stato, un approccio ritenuto fondamentale per affrontare in maniera sinergica ed efficace le sfide legate alla sicurezza urbana e al contrasto delle forme di criminalità, in particolare in ambito antidroga.

Nel rimarcare l’utilità del confronto tra le diverse tecniche cinofile e i benefici della collaborazione operativa tra forze di Polizia a Polizia Locale nel ponente savonese, il questore di Savona Giuseppe Mariani ha portato i suoi saluti e dato avvio alla giornata formativa.