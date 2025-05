A Laigueglia lo spettacolo “Enrico VIII e le sue sei mogli”

Laigueglia. Domenica 1 giugno alle 21 a Laigueglia, nella sala conferenze del Centro Civico Semur in piazza San Matteo si terrà uno spettacolo dal titolo “Le 6 mogli di Enrico VIII”, una rappresentazione di Barbara Garosi con le scenografie originali di Jory Fedele.

L’evento, organizzato dal Comune di Laigueglia e dall’Associazione Vecchia Laigueglia, consisterà in una conferenza teatralizzata, dove verrà ripercorsa la vicenda umana e religiosa di Enrico VIII e dei suoi 6 matrimoni, tra intrighi, tragedie, passioni, colpi di scena, processi e decapitazioni che hanno costellato la vita del sovrano inglese che ha cambiato il volto politico e religioso dell’Europa del cinquecento.

Così commenta l’evento Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni ed alla cultura: “Questo week lungo end a cavallo tra maggio e giugno a Laigueglia è dedicato alla cultura, una sorta di Maggio Laigueglino, e vedrà in scena la grande musica, con l’esibizione dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova sabato sera in chiesa, e questa interessante conferenza spettacolo in ambito storico nella serata di domenica, ricca di sorprese e gesti teatrali potenti e simbolici”.

Continua Chirivì: “Il fine settimana si protrarrà fino a lunedì 2 giugno, con le celebrazioni in piazza della Libertà per la Festa della Repubblica, l’intitolazione del cimitero nuovo a Sant’Erasmo, patrono delle genti di mare, e l’intitolazione di un vicolo del centro storico a Lorenzo Paneri, detto Lencin, celebre marinaio laiguegliese”.