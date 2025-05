A Laigueglia arrivati i cestini gettacarta “per un borgo sempre più pulito e accogliente”

Laigueglia. Dopo il rifacimento delle aiuole continua il lavoro dell’Amministrazione Comunale per migliorare l’arredo urbano. Laigueglia, uno dei Borghi più belli d’Italia, è da sempre attenta al decoro urbano e alla pulizia, elementi fondamentali per accogliere al meglio residenti e turisti. In questo contesto, l’attenzione verso i “gestini gettacarta”, ovvero i cestini per i rifiuti appena sistemati nel centro storico cittadino, assume un ruolo cruciale, riflettendo l’impegno dell’Amministrazione nel mantenere il borgo in condizioni ottimali.

“L’attenzione costante su questo tema – dice il vicesindaco Andrea Zancanaro delegato all’edilizia e all’arredo urbano – suggerisce un impegno continuo da parte dell’amministrazione. Per questa ragione abbiamo avviato interventi mirati per ammodernare e integrare la dotazione esistente, garantendo che ogni angolo del borgo sia adeguatamente servito da contenitori funzionali e esteticamente gradevoli”.

“La presenza di cestini ben mantenuti e sufficientemente numerosi è un indicatore diretto della cura che un’Amministrazione dedica alla propria comunità e ai turisti. Per una località a forte vocazione turistica come Laigueglia, dove le passeggiate tra i ‘carruggi’ e lungo il lungomare sono un’esperienza irrinunciabile, la facilità di smaltire correttamente i piccoli rifiuti contribuisce in modo significativo a preservare la bellezza del paesaggio e a promuovere un senso di rispetto per l’ambiente”.

L’impegno per un’efficace gestione dei rifiuti, che include anche la disponibilità di cestini adeguati, “è un tassello fondamentale nella strategia di Laigueglia per presentarsi come un borgo non solo accogliente, ma anche pulito e organizzato, capace di offrire un’esperienza piacevole e sostenibile a tutti coloro che la visitano”.