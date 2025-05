A Ceriale successo per il corso di Memory training

Ceriale. Sì è concluso oggi 8 maggio il corso Memory training promosso da Anteas, con la partecipazione della dottoressa Patrizia Stalla e il patrocinio del Comune di Ceriale.

“Abbiamo avuto molte richieste, e dato il numero di posti limitato, lo ripeteremo sicuramente dopo l’estate – afferma l’assessore ai servizi sociali Barbara De Stefano -. Tengo a ringraziare tutti i partecipanti, l’associazione Anteas e la dottoressa Patrizia Stalla per la sua grande umanità e disponibilità”.

“L’iniziativa in sala polivalente è stata senz’altro di successo e si inserisce negli obiettivi dell’amministrazione comunale di promuovere le relazioni e l’inclusività sociale, nell’ambito dell’invecchiamento attivo”.

Il progetto Memory training ha visto l’organizzazione di vere e proprie lezioni di allenamento cognitivo, i cui obiettivi sono la conoscenza del funzionamento della memoria e delle funzioni cognitive; la condivisione di strategie e tecniche per favorirne il funzionamento; favorire la socializzazione e la relazione interpersonale, ridurre l’ansia e lo stress generati al primo manifestarsi di eventuali difficoltà.

“La premessa fondamentale è che la memoria è una funzione che si deteriora inevitabilmente con l’età ma che è anche molto influenzata dagli stimoli ambientali che riceve, così come le abilita cognitive in genere – ricorda la dottoressa Stalla -. Cosa si può fare per contrastare tali effetti? Le evidenze scientifiche ci dicono che percorsi di allenamento cognitivo strutturato e programmato, insieme ad un adeguato stile di vita, contribuiscono a contrastare gli effetti del deterioramento cognitivo fisiologico”.

In tutto nove sono stati gli incontri, nei quali si sono svolte esercitazioni individuali e in gruppo: “Questa edizione ha suscitato un notevole interesse da parte dei cittadini di Ceriale, che hanno risposto con numerose richieste di partecipazione”.