A Ceriale l’evento “Un anno insieme a Paolo”, incontro con la famiglia Sarullo: “Il nostro modo di dirvi grazie per l’aiuto ricevuto”

Albenga/Ceriale. A distanza di poco più di un anno dall’aggressione, che ha drasticamente cambiato la sua vita, la storia di Paolo Sarullo, 24enne di Albenga, continua a toccare profondamente la comunità ingauna e non solo.

In seguito ad un pugno è rimasto tetraplegico, vedendosi privato della vita di prima, fatta di quotidianità, sogni e autonomia: una storia di dolore, purtroppo, ma anche si straordinaria solidarietà e vicinanza.

E per esprimere gratitudine a quanti hanno sostenuto Paolo e i suoi cari in questi mesi difficili, la famiglia ha organizzato un momento di incontro. L’appuntamento è fissato per mercoledì 28 maggio, alle 18, sulla spiaggia di Pippo a Ceriale, per un evento intitolato “Un anno insieme a “Paolo. L’invito è rivolto a “tutti coloro che hanno condiviso questo cammino”, come comunicato dai familiari, con l’intento di trasformare il dolore in un momento di forza collettiva e condivisione.

Sarà presente Miranda, la mamma di Paolo, figura instancabile e portavoce del suo coraggio: ha deciso di esserci per ringraziare di persona chi ha offerto sostegno in questo percorso così arduo.

La vicenda di Paolo è divenuta un simbolo di quanto la vita possa essere fragile, ma anche di quanto sia potente la risposta solidale di una comunità.

È stato per settimane sospeso tra la vita e la morte, ma alla fine il personale medico è riuscito a compiere un “miracolo” salvandogli la vita. E a questo si è aggiunto un “secondo miracolo”, così definito dalla famiglia: la vicinanza e il supporto arrivati da migliaia di persone.

Dalle donazioni ai messaggi alle tante iniziative di sensibilizzazione: un “esercito di persone” ha fornito l’energia e le forze necessarie a lui e alla sua famiglia per non crollare nel momenti più bui.

“Non sarà una ‘festa’, ma un ‘abbraccio’”, hanno tenuto a precisare i familiari, sottolineando la natura intima e sentita dell’evento, che sarà un’ulteriore occasione per stringersi attorno a loro e per ribadire che la loro battaglia non è solitaria, ma spinta e sostenuta dall’affetto di una grande comunità.