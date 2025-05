A Cengio in scena “Trenta secondi d’amore” con la compagnia dei SognAttori

Cengio. “Trenta secondi d’amore” di Ado De Benedetti: a Palazzo Rosso la compagnia dei SognAttori del Laboratorio Terzo Millennio di Cengio porta in scena una commedia brillante, sentimentale, borghese. Sabato 31 maggio alle 21 e domenica 1 giugno alle 16 si aprirà il sipario con la regia di Monica Chiarlone e Gianni Cepollini, luci e fonica di Marco Toffani, e i seguenti interpreti: Carlotta Conti, Roberto Diana, Paolo Fazio, Concetta Icario, Gloria Morelli, Alex Pesce, Daniela Pesce, Dario Sivieri, Gloria Tura e Assunta Zenoni. Per prenotazioni è possibile contattare Gianni al 3385887041.

Il testo è malizioso: una signora decide di prender la patente all’insaputa del marito per fargli una sorpresa. Costretta ad anticipargli la notizia a causa della malevole insistenza della famiglia di lui, la quale insinua che lei abbia un amante, per averla vista in auto con uno sconosciuto (istruttore di scuola guida), decide di offrire subito una dimostrazione dei progressi fatti… andando ad investire, però, un ignoto passante proprio sotto casa!

Il passante, in realtà, altri non è che un suo fervente ammiratore che, da un mese circa, fa in modo di trovarsi lì soltanto per vederla e riuscire ad avere da lei un riscontro. I danni che subisce sono tali da richiedere un risarcimento di 150 mila lire (cifra esorbitante, all’epoca!), oppure un bacio della durata di trenta secondi. Piccante e assai gradevole, con un finale degno dell’intera commedia.