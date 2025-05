A Celle Ligure il convegno di Cia Liguria e Cia Savona sul futuro dell’olivicoltura

“Olivicoltura quali opportunità: le misure a sostegno dell’olivicoltura di presidio e le novità nell’uso della Dop”. Questo il titolo del convegno organizzato da Cia Liguria e Cia Savona, in collaborazione con il comune di Celle Ligure e il Frantoio cooperativo di Celle Ligure

L’appuntamento con gli olivicoltori si terrà lunedì 26 maggio, alle ore 16, presso la sala consiliare del Comune cellese.

Tra i temi al centro del confronto le misure agroambientali a sostegno del settore, il nuovo disciplinare dell’Olio Dop Riviera Ligure e le prospettive per aziende e produttori del territorio, così come le stesse certificazioni per imprese e trasformatori legati all’intera filiera olivicola.

Saranno presenti il presidente regionale di Cia Stefano Roggerone, il presidente provinciale Cia Savona Sandro Gagliolo, il responsabile ligure del GIE olivicolo Alessandro Corazza, oltre al sindaco Marco Beltrame e al presidente del Frantoio di Celle Ligure Eugenio Alipede.

Durante il convegno si svolgeranno relazioni e contributi tecnici da parte degli esperti del comparto.

Per il presidente Gagliolo: “Un momento importante di analisi della nostra olivicoltura, alle prese con gli effetti dei cambiamenti climatici e la necessità di tutelare la qualità e l’identità territoriale della produzione olivicola”.

“Serve affrontare le sfide dell’intera filiera, a cominciare dalla creazione di una rete più strutturata che possa favorire innovazioni nei processi produttivi, dalla trasformazione al confezionamento fino alla stessa commercializzazione, con l’obiettivo di ampliare e diversificare l’offerta. E proprio il nuovo disciplinare Dop va in questa direzione, in quanto agevola e certifica le varietà locali presenti negli oliveti”.