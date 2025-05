A Carlo Cottarelli il Premio Cronin alla carriera dei Medici cattolici

Savona. Va al noto economista cremonese Carlo Cottarelli il XVIII Premio Cronin alla Carriera, patrocinato dalla Regione Liguria, dalla Città di Savona, dall’Associazione Medici Scrittori Italiani, dall’Associazione Medici Cattolici Italiani, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona e dalla Società Italiana di Psichiatria.

Lo ha comunicato ufficialmente la direzione del Premio presieduto dal medico Marco Lovisetti, presidente della Sezione G. B. Parodi dell’AMCI, che da circa vent’anni promuove il concorso letterario nazionale dedicato allo scrittore e medico scozzese Archibald Joseph Cronin e riservato agli iscritti o ex iscritti degli ordini professionali dei medici, dei chirurghi e degli odontoiatri, residenti anche all’estero.

Cottarelli sarà premiato sabato 8 novembre al Teatro Gabriello Chiabrera di Savona insieme a tutti i medici vincitori delle varie sezioni (narrativa, poesia, teatro, saggistica con una sezione speciale dedicata a medicina, etica e intelligenza artificiale), le cui iscrizioni restano aperte sino al 1° settembre (per informazioni visitare il sito web premiocronin.com).

Lovisetti spiega che il Premio Cronin è nato per “riallacciare l’antico dialogo fra medicina e letteratura sull’onda di un umanesimo autentico”, nella consapevolezza del bisogno irrinunciabile di una “medicina sempre più scientifica, tecnologica, aggiornata, efficace” e “al contempo capace di avvicinare le persone malate, costruendo con loro relazioni di grande umanità ed empatia”.

Carlo Cottarelli è stato commissario straordinario di Governo per la revisione della spesa pubblica e direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Nella primavera 2018 il capo dello Stato Sergio Mattarella gli ha conferito l’incarico di formare un governo tecnico provvisorio, incarico accettato con riserva e a cui in seguito ha rinunciato, “essendosi nuovamente create le condizioni per un governo politico”. Ex senatore, è docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove dirige l’Osservatorio dei Conti Pubblici. È cavaliere di gran croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.