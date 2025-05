A Cairo il giuramento degli Allievi della Polizia penitenziaria e omaggio ad un militare insignito della Medaglia d’onore

Cairo Montenotte. Si svolgerà domani, 17 maggio, alle ore 11, alla Scuola “Andrea Schivo” di Cairo, la cerimonia di Giuramento degli Allievi vice Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria che fanno parte del nono corso di Formazione. In tale occasione si renderà omaggio alla memoria di un cittadino cairese, il soldato Gildo Marsango, Medaglia d’onore per il suo sacrificio come internato militare durante la Seconda Guerra mondiale.

Lo scorso 18 dicembre, nella Sala della Sibilla del Complesso Monumentale del Priamar, il Prefetto di Savona Carlo De Rogatis, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose della provincia, aveva consegnato le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferite dal Presidente della Repubblica.

Tra queste, quella consegnata ai figli di Gildo Marsango, che combattè su molteplici fronti con il 5° Reggimento Artiglieria Alpina “Gruppo Belluno”; l’8 settembre 1943 disarmato e catturato in Costa Azzurra, venne deportato in Germania dalle truppe tedesche ed internato dapprima, nel campo di concentramento di Colmar e successivamente in quello di Offenburg, dove subì torture e privazioni.

Il 21 novembre 1944 eludendo la sorveglianza riuscì a fuggire, rifugiandosi nella Foresta Nera, dove sopravvisse per diversi giorni, grazie anche all’aiuto di una famiglia locale di contadini.

Il 3 dicembre 1944 raggiunse le linee alleate dove venne soccorso e curato; rimpatriato il 28 gennaio 1945, prese parte, nonostante le precarie condizioni fisiche, alla guerra di Liberazione del territorio nazionale. Morì il 28 agosto 1972. Ancora in vita è stato insignito di diverse onorificenze, tra cui la Croce al merito di guerra.