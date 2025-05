4lbiRun, grande entusiasmo e ottimi riscontri per la quarta edizione dell’evento organizzato dall’Istituto Comprensivo Albisole

Albissola Marina/Albisola Superiore. Sabato 10 maggio, dalle ore 9:00 alle 12:30 circa, si è svolta la quarta edizione dell’AlbiRun, manifestazione sportiva organizzata dall’Istituto Comprensivo Albisole rinnovata nel percorso ma rimasta invariata in quanto a partecipazione ed entusiasmo. La gara podistica non agonistica, oltre a coinvolgere studenti e studentesse frequentanti i plessi della scuola secondaria di primo grado dei Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina, ha visto mettersi in gioco anche alcuni genitori i quali hanno scelto di iscriversi alla corsa.

In occasione dell’edizione di quest’anno la manifestazione, come già raccontato nei giorni che hanno preceduto l’iniziativa, ha visto i partecipanti (i quali sono partiti da Piazza Tullio d’Albisola) cimentarsi con circa 2,5 chilometri di tracciato (rispetto ai consueti 3,3) divisi in tre momenti: quello della corsa competitiva non agonistica per studenti, quello della corsa competitiva non agonistica per genitori e quello della passeggiata, una corsa non competitiva alla quale hanno preso parte i ragazzi insieme alle proprie mamme e ai propri papà.

Al termine dell’evento a stilare un resoconto della mattinata è stato Davide Costa, professore di eduzione fisica (oltre che ideatore ed organizzatore dell’AlbiRun) il quale ha esordito dichiarando: “Anche quest’anno mi sento di dire che il bilancio è in toto positivo. Avevo delle riserve perché questo cambio di percorso arrivato all’ultimo mi ha fatto pensare che potessimo perdere qualcosa, ma in realtà la partecipazione è stata gremita. A prendere parte all’AlbiRun sono stati anche molti ex alunni e alunne in qualità di volontari, un ulteriore motivo di orgoglio per l’istituto che testimonia la bontà dell’iniziativa”.

In seguito l’intervistato ha scandito l’entità delle prossime attività extrascolastiche che verranno proposte a studenti e studentesse dell’Istituto Comprensivo Albisole: “Il nostro calendario è molto fitto. Oltre ad una serie di gite, il 6 giugno è stata organizzata l’escursione notturna, tradizione ormai ventennale della nostra scuola aperta ad alunni, genitori e tutti coloro i quali volessero aggregarsi. Inoltre, sempre a giugno, a Luceto andrà in scena il nostro concerto di fine anno, momento in cui gli alunni avranno modo di esibire le proprie doti canore e musicali. Il tutto si chiuderà con il tradizionale ballo di fine anno aperto agli studenti dell’IC Albisole, un modo per permettere loro di festeggiare dandogli un’alternativa controllata rispetto alle discoteche”.

Successivamente Costa ha riflettuto sulla crescita dell’AlbiRun: “Sicuramente c’è una differenza tra il momento in cui è stata ideata l’AlbiRun e quanto poi ne è scaturito. Quattro anni fa non so se avrei creduto ad un successo così prolungato nel tempo, forse non avrei creduto nemmeno al successo della prima edizione. Dopo il primo tentativo invece mi sono convinto della bontà dell’iniziativa perché è piaciuta e i ragazzi hanno sempre risposto presenti così come i genitori. Poi come in tutte le cose ci sono delle edizioni più partecipate ed altre meno, molto dipende anche dagli eventi in concomitanza. AlbiRun però rimane un momento particolare. Ogni anno la settimana prima di questa manifestazione sportiva mi chiedo se la notte che ho passato insonne in cui ho avuto quest’idea avessi potuto girarmi dall’altra parte e continuare a dormire, però in effetti quando arriva il giorno della competizione non si può fare a meno di pensare che ne sia valsa la pena e ne vale la pena tutte le volte considerando l’entusiasmo e la passione nel partecipare di alunni e genitori”.

A supportare l’organizzazione e lo svolgimento dell’AlbiRun, oltre ai docenti dell’Istituto Comprensivo Albisole, la Protezione Civile e gli ex studenti della scuola secondaria di primo grado i quali scelgono di dare la propria disponibilità in qualità di volontari, erano presenti anche alcuni tesserati dell’Atletica Alba Docilia: “Questa società da ormai quasi 5 anni collabora con il nostro istituto fianco a fianco. È stato istituito un gruppo sportivo che prima non esisteva, abbiamo partecipato a competizioni scolastiche come e quanto prima non si facesse. Ci siamo tolti tantissime soddisfazioni, quest’anno la squadra Cadette si è classifica nella top 3 regionale per il secondo anno consecutivo. Penso di poter dire che il rapporto tra la nostra scuola e la società Atletica Alba Docilia funzioni e stia dando i suoi frutti. Ringrazio tutti loro indistintamente, tutto lo staff tecnico dell’Atletica Alba Docilia che verso i giovani e verso la scuola riversa sempre un occhio di riguardo. Si è creato un connubio tra scuola e sport che funziona fantasticamente ed è quanto di più sano possa esistere per i nostri ragazzi”.

Infine Costa ha concluso il proprio intervento dichiarando: “In tutto questo, oltre all’Atletica Alba Docilia già citata, vorrei ringraziare anche i Lions, Conad, Decathlon, i membri delle istituzioni che oggi hanno presenziato in gran numero e Le Vele, spiaggia libera attrezzata che è stata un punto di riferimento veramente importante durante la mattinata”.

A commentare la buona riuscita dell’AlbiRun è stato anche Alberto Parodi, vicepresidente dell’IC Albisole il quale ha dichiarato: “Quest’anno sono cambiate le carte in tavola e ci siamo trovati a dover prendere una decisione inerente alla logistica della manifestazione. Noi abbiamo scelto di mantenere una costante, ovvero l’inizio di maggio e direi che siamo stati ripagati perché i ragazzi hanno partecipato con grande volontà. A caldo mi sento di dire che cambiare il punto di partenza sia stata un’ottima scelta. Le Vele ci hanno accolto molto bene e la corsa è stata decisamente partecipata. Guardando in zona traguardo l’entusiasmo era notevole, i ragazzi si sono sfidati dando il massimo con persino qualche arrivo al fotofinish. Ad oggi la scuola accoglie positivamente l’evento e pensa che l’anno prossimo si debba riproporre, motivo per cui lavoreremo in tal senso”.

Successivamente il professore è tornato a porre una lente d’ingrandimento sulle attività extrascolastiche programmate per le prossime settimane: “Al momento siamo ancora nel pieno delle nostre gite, ma sappiamo che presto dovremo raccogliere le forze perché si stanno avvicinando gli ultimi eventi dell’anno. Le iniziative in questione sono il concerto di fine anno, per cui ringraziamo la società di Luceto che ci ospiterà. Poi a seguire l’escursione notturna che parte dalla nostra scuola e sale sulle nostre colline per poi terminare a Luceto. Infine l’ultima attività sarà il ballo di fine anno, sempre nel parco di Luceto. In seguito partiremo con gli esami e continueremo con le iniziative rese possibili grazie al ‘Piano estate'”.

Infine Parodi ha concluso il proprio intervento stilando un bilancio sull’andamento dell’anno scolastico: “È stato un anno positivo, la partecipazione delle famiglie è sempre notevolissima così come l’entusiasmo dei ragazzi. Nell’istituto gestiamo più di 1000 alunni. Ci rendiamo conto di essere attrattivi ma non perché il nostro scopo sia quello fare promozione, bensì perché ci impegniamo per tentare di fare buona scuola. I genitori sono visibilmente contenti per le esperienze che il nostro istituto propone ai propri figli. Il nostro meccanismo funziona in questo senso. Speriamo di consegnare al futuro dirigente (nel caso in cui l’attuale andasse in pensione) una scuola con tanta progettualità, il tutto con l’auspicio che il nuovo preside possa accompagnarci nello svolgimento delle varie attività”.

4lbiRun, il fotoracconto della quarta edizione dell'evento

Di seguito ecco i nomi di chi è riuscito a salire sul podio nelle varie corse competitive:

Alunni classi prime:

Davide Gaiezza (10’34”) Elia Frumento (11’10”) Michele Freccero (12’04”)

Alunne classi prime:

Miriam Baglietto (10’40”) Lidia Franco (10’41”) Sofia Ravetta (11’03”)

Alunni classi seconde:

Giorgio Fiorio (9’09’’) Samuele Parodi (9’13’’) Samuele Picco Tellaro (9’30’’)

Alunne classi seconde:

Paolina Palmieri (10’39’’) Olivia Siccardi (10’40’’) Marica Rollo (11’09’’)

Alunni classi terze:

Gabriele Bubici (9’04’’) Tommaso Bonetto (9’45’’) Upek Nissanka (9’53’’)

Alunne classi terze:

Giovanna Frumento (11’40’’) Estella Bormida (11’45’’) Miriam Parodi (11’48’’)

Categoria genitori (maschile):

Luca Picco Tellaro (8’33’’) Corrado Caddeo (9’40’’) Enrico Patrucco (11’06’’)

Categoria genitori (femminile):