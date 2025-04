Weekend di Pasqua ricco di eventi: tra mercatini, cultura, appuntamenti per i più piccoli e sport

Savonese. Il programma del weekend lungo di Pasqua è ricchissimo di eventi per tutti i gusti e le età. L’unica incognita sarà il maltempo che potrebbe far slittare alcuni degli appuntamenti organizzati all’aperto come mercatini, escursioni ed attività sportive. Nel caso la pioggia facesse capolino in Riviera ci saranno comunque tantissime mostre ed eventi culturali o spettacoli da non perdere. Ma ora entriamo nel dettaglio di tutti gli appuntamenti del fine settimana.

A VARAZZE UNA SERIE DI INIZIATIVE PER LE FESTIVITA’ PASQUALI

Varazze, una delle più belle località della Riviera Ligure, si prepara a celebrare la Pasqua con una serie di eventi pensati per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Questo fine settimana, sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 aprile, il centro cittadino e il lungomare saranno il palcoscenico di mercatini, animazioni e attività culturali che renderanno speciale la festività.

SI PARTE CON FIOR D’ALBENGA 2025

Fino al 4 maggio, il centro storico di Albenga si trasforma in un’esplosione di colori e profumi con Fior d’Albenga 2025. Quest’anno il tema è “Habitat – Quando la natura diventa selvaggia”, un invito a riscoprire il legame tra uomo e natura attraverso 12 aiuole artistiche che celebrano la forza e la bellezza del mondo vegetale. Dodici spettacolari installazioni floreali, curate da aziende locali, enti e associazioni, trasformeranno le piazze e i vicoli di Albenga in un giardino vivente. Ogni aiuola racconterà un aspetto unico del rapporto tra uomo e natura, evocando paesaggi selvaggi e biodiversità straordinarie. Ecco in dettaglio:

Le aiuole dell’Associazione Fior d’Albenga saranno posizionate in Largo Doria e Piazza San Michele, a tema Madagascar. L’aiuola di Piazza San Michele vedrà la presenza di 6 statue in 3D dei personaggi di Madagascar (Melman, Alex, Gloria, Marty, Re Julien, Maurice). Sarà presente, inoltre, un’altra aiuola intorno al monumento in piazza 4 novembre (forma a ferro di cavallo) con un percorso didattico con tutte le piante presenti nel territorio ingauno.

CONCERTO IN PINACOTECA CIVICA A SAVONA

A partire dal 19 aprile nella sala conferenze della Pinacoteca civica di Savona “soffieranno” altri (e)venti che spingeranno a indagare le linee di confine tra musica e arte figurativa: tre concerti, con cadenza mensile, che creeranno un dialogo tra musica e immagini, tra passato e presente, sfruttando lo straordinario potenziale offerto dai musei savonesi e dal patrimonio culturale del territorio circostante. Ogni concerto vedrà una breve introduzione per presentare il legame tra i repertori presentati e le opere presenti nel museo o negli altri luoghi d’arte della città. I concerti sono organizzati dalla Direzione della Pinacoteca Civica di Savona con la consulenza musicale di Fabio Rinaudo. Gli eventi, ad ingresso libero, si terranno nella sala conferenze della Pinacoteca Civica alle 17.30.

19 APRILE

CARLO MAVER bandoneon, flauto, flauto basso, moxeno “SOLENNE”

Intime emozioni fra silenzio e musica

“Solenne” è il nuovo album di Carlo Maver, flautista, bandoneonista, compositore che parte dalla melodia per sviluppare attorno a essa il suo discorso musicale lirico e impregnato di tango e sonorità mediterranee.

L’album è una tappa importante di un lungo percorso musicale e geografico che ha visto Maver suonare con formazioni di vario tipo e intraprendere lunghi viaggi: registrato in solo vede la partecipazione di due importanti ospiti come il trombettista Paolo Fresu e il suonatore iraniano di kamanche Hesam Inanlou.

Un disco in cui il musicista ha sentito l’esigenza di spogliarsi degli orpelli alla ricerca dell’essenziale, esaltando la natura della musica, che risuona in maniera potente, e dove anche i silenzi assumono un’importanza fondamentale: un concerto controcorrente, alla ricerca di emozioni che si ritrovano nelle opere di Fontana e Dubuffet della Fondazione Milena Milani ma anche nella straordinaria Crocifissione di Donato De’ Bardi della Pinacoteca civica di Savona.

TORNA “RUNNERS FOR AUTISM”

E’ in programma sabato 19 aprile la nona edizione di “Runners for Autism”, la manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Runners For Autism presieduta da Nella Andronaco con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il programma della giornata prevede una corsa sportiva non competitiva sulla distanza di 8 chilometri ed una camminata “autogestita” di circa 3 chilometri. L’evento sportivo è aperto a tutti, grandi e piccini. L’iscrizione ha un costo di 10 euro. Il ritrovo è alle 14 in piazza Italia, mentre alle 15 ci sarà la partenza dal Giardino del Principe. La corsa attraverserà viale Libia, il ponte Romano, via delle Peschiere, la passeggiata a mare di Marina di Loano fino quasi al confine con Pietra Ligure; da qui i corridori torneranno indietro fino alla chiesa di Madonna del Loreto, svolteranno sull’Aurelia e si dirigeranno verso Monte Carmelo toccando Borgo Castello, via Piste, località Berbena per poi tornare indietro fino in piazza Italia.

ESCURSIONE NELL’AREA CARSICA DI BORAGNI

Domenica 20 aprile, alle 9.15, escursione di Pasqua promossa da Roero Langhemare APS-ETS attraverso l’area carsica di Boragni a Finale.

LA CHICCHIRICCHI’ RUN TORNA A PIETRA LIGURE

Lunedì 21 aprile ritorna la Chicchiricchì Run di Pasquetta, il classico appuntamento annuale a Pietra Ligure per Runners e Walkers che vogliono anticipare “il merendino” e smaltire il pranzo pasquale, facendo attività fisica. Un allenamento di Gruppo per Runners e Walkers e per tutti gli appassionati che decideranno di trascorrere una mattina in allegria e insieme agli altri. Si corre e si cammina, quindi, partendo da Piazza San Nicolò alle ore 8 lungo un percorso di circa 8 km. per i Runners e 6 km. circa per i Walkers in un’iniziativa aperta a tutti, grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi dell’Asd RunRivieraRun, organizzatori dell’Allenamento, con la collaborazione del Comune di Pietra Ligure.

Alla fine piccola colazione per tutti. La Chicchiricchì Run é un allenamento senza l’assillo del tempo, dei cronometri e delle classifiche, capofila di un Progetto nato nel 2014 per diffondere la “mission” principale dell’Asd RunRivieraRun, il Progetto “Socializzazione e Benessere”, dove la corsa e la camminata diventano il luogo ed il momento per conoscere se stessi e gli altri con attenzione particolare alla propria salute.

A LOANO DOPPIO APPUNTAMENTO CON IL MERCATINO DEGLI ARTIGIANI

Doppio appuntamento, a Loano, con “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’assessorato al commercio del Comune di Loano.

Sabato 19 e domenica 20 aprile dalle 10 alle 20 in piazza Massena artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese.

Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

A LOANO FIERA DELL’ANTIQUARIATO, DL COLLEZIONISMO E DEL MODELLISMO

Domenica 20 e lunedì 21 aprile in corso Europa a Loano si terrà la fiera dell’antiquariato, del collezionismo e del modellismo, manifestazione dedicata alle “cose vecchie” organizzata da Cuneo Manifestazioni. A partire dalle 9 una quarantina di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili d’epoca e oggetti realizzati nel corso del Novecento e non solo: porcellane e cristalli, quadri d’autore, tappeti prestigiosi, bronzi, vasi e sculture ed anche oggetti da collezione come libri, stampe, militaria, monete, francobolli e molto altro.

La manifestazione, che gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, si svolgerà anche in caso di pioggia.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

Anche per questa primavera il parco AsinOlla si prepara per una grande stagione di divertimento dedicato alle famiglie, a partire da Pasqua e Pasquetta. Lo staff è pronto ad accogliervi per il pranzo o picnic nello splendido uliveto del parco. Tutte le giornate saranno arricchite da numerose iniziative per bambini, intrattenimento, laboratori e non mancheranno le attività con gli amici animali, asini e cavalli. Il giorno di Pasqua una visita guidata permetterà ai visitatori e ai turisti in vacanza di visitare il parco con spiegazioni e curiosità sulla sua nascita e sui suoi animali, il cuore dell’associazione. Dopo pranzo, una grande festa per i più piccoli: tiro alla fune, attacca la coda all’asino, skymano (con minimo 10 iscritti) e tanto altro …

A seguire, dolci coccole, cure e attenzioni al piccolo pony Santiago, diventato ormai la mascotte del parco.

A Pasquetta il divertimento continua al mattino con un mini trekking con gli asini, aperto sia agli adulti che ai bambini e con il format “Vita in Maneggio” per sperimentare il lavoro in stalla a contatto con i cavalli. Nel pomeriggio un’imperdibile caccia alle uova seguita dai “battesimi della sella”.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

