Volteggio equestre: un bronzo e un argento per Le Perle Nere di GiuEle al Concorso Internazionale di Pasqua!

Finale Ligure. Si è concluso, nel weekend di Pasqua, il “Concorso Internazionale di Volteggio Pasqua”, prima gara internazionale di volteggio della stagione, che si è svolto dal 17 al 20 aprile presso il Club ippico Monzese di Villasanta.

La manifestazione a cui ha partecipato l’A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle, Settore della Polisportiva del Finale A.S.D., ha registrato numeri da record: 280 volteggiatori, 70 longeur, oltre 80 cavalli e ben 14 nazioni rappresentate.

Da Ucraina, Canada, Germania, Stati Uniti, Svizzera, Sudafrica, Spagna, Cipro, Francia, Ungheria, Australia, Austria, Repubblica Ceca e Italia, gli atleti hanno dato vita a una competizione di altissimo livello, valida anche per la qualifica alla Coppa del Mondo 2025/2026.

A rappresentare l’A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle, hanno preso parte 5 volteggiatori e 2 cavalli che si sono saputi difendere contro i numerosi avversari, accompagnati dal tecnico di 2° livello Ilaria Magnani.

Ecco l’andamento delle gare:

– nella Categoria Individuale 1* Junior hanno gareggiato Giulia Ferrando e Camilla Frione che rispettivamente hanno concluso in 15^ e 17^ posizione su un totale di 25 partenti;

– nella Categoria Individuale 1* Senior maschile ha concluso con uno splendido 2° posto Vitaly Vertua;

– nella Categoria Individuale 2* Junior raggiunge il 25° posto in classifica, su 52 partenti, Francesca Costantino, che solo per un centinaio di decimi di differenza non è riuscita a superare lo sbarramento della seconda manche;

– per la Categoria 2* Pas de Deux, la coppia formata da Isabella Frione e Francesca Costantino conclude con un bellissimo 3° posto in classifica, con un ottimo punteggio.

Complimenti agli atleti, ai tecnici, e in generale al nostro Settore che ottiene spesso grandi risultati. Un ringraziamento speciale va da parte di tutti loro ai fidatissimi cavalli High Dancer e Star Walker!