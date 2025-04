Volley, ennesima stagione da favola per l’Albisola Pallavolo: i sestetti under 18 e under 17 festeggiano la conquista del titolo territoriale

Albisola Superiore. Un campionato straordinario. Non può di certo essere bollato come un abuso di aggettivo definire in questi termini la stagione disputata dall’Under 17 maschile dell’Albisola Pallavolo. In quale altro modo si potrebbe altrimenti dare risalto al percorso di una squadra che ha vinto 16 partite su 16 conquistando il campionato a suon di record? La vittoria decisiva è arrivata contro l’Imperia Volley con l’ennesimo 3 a 0 della stagione (21/25, 8/25, 11/25).

Coach Simone Arboscello commenta così l’annata: “Questo gruppo ha partecipato anche all’Under 19 e alla Serie D. Un gruppo che ha capito l’importanza della serietà e del duro lavoro. Ringraziamo anche le famiglie che hanno sposato il progetto biennale/triennale del club che punta molto sulle giovanili. In Serie D, con tutti under 18, abbiamo disputato un ottimo campionato. Questo campionato ci ha aiutato a vedere una pallavolo diversa rispetto a quella giovanile. Non c’erano obiettivi di risultato per le giovanili ma è arrivato questo successo in Under 17 grazie ai nostri ragazzi su cui abbiamo puntato molto. Un grazie speciale va al lavoro di tutto lo staff tecnico del settore maschile e all’impegno del preparatore atletico Sergio Benvenuto“.

“Quando abbiamo capito di potercela fare? Alla fine del girone di andata quando ci siamo resi conto davvero del nostro valore: ci siamo ritrovati con zero set persi e a punteggio pieno. Contro il Finale eravamo a +3 e loro erano secondi. Dovevamo batterci 3 a 0 per riprendere a sperare. C’era tensione sapendo di non poter sbagliare dopo tutto quanto fatto. A parte alcuni vuoti nel secondo e quarto set abbiamo disputato una grande gara. C’è stata una crescita generale che non ci saremmo aspettati a inizio anno. Ha aiutato anche il raggiungimento dei playoff di Serie D di quest’anno. Una gratificazione impagabile“.

“Un grazie va anche ai ragazzi della Serie D che non hanno potuto partecipare all’Under 17 per motivi di età ma che sono parte integrante di questo gruppo. Il lavoro in palestra con i ragazzi under 19 è stato utile. E siamo solo all’inizio del progetto. L’Albisola vuole puntare a essere protagonista anche a livello nazionale”. Un obiettivo quest’ultimo che potrebbe essere favorito dalla prima squadra maschile che, grazie alla vittoria ottenuta sabato contro Grafiche Amadeo Sanremo, risulta essere distante ‘soltanto’ quattro punti dalla promozione in Serie B.

In casa Albisola Pallavolo sorridono anche le atlete della squadra iscritta in Serie B2 (attualmente avviate verso l’ennesima salvezza) e quelle dell’under 18. Le ragazze di coach Luca Parodi infatti si sono aggiudicate il titolo di campionesse territoriali e ora proveranno a puntare a quello regionale.

“Siamo un gruppo che è cresciuto tantissimo dall’inizio dell’anno – commenta l’allenatore del sestetto -. Le ragazze hanno dovuto affrontare il campionato di Serie C e mai una nostra formazione giovanile aveva affrontato questo campionato. Ma dopo la bella promozione dello scorso anno era giusto provarci. Abbiamo ringiovanito ulteriormente il gruppo inserendo le ragazze della leva 2010. Ciò ha fatto progredire notevolmente le ragazze ed è importante quando si vuole essere il serbatoio per la Serie B2. La crescita è stata soprattutto di testa, partita dopo partita“.

Quali sono state le tappe fondamentali del successo ottenuto da una squadra che ha speso energie ma guadagnato tanto dall’impegno in Serie C? “I tre momenti in cui c’è stato un salto di qualità sono stati la partita con la capolista della C in casa loro dove abbiamo giocato una splendida gara, il torneo di Alassio Under 18, dove tra buone prestazioni e confronti all’interno del gruppo abbiamo capito quale fosse il nostro obiettivo finale e proprio questa finale territoriale, dove è uscita la nostra maturità di atlete. Vedremo se riusciremo a stabilizzarla per toglierci qualche soddisfazione ancora in fase regionale”.

“È stato un anno veramente difficile per la squadra, tra problemi di salute e infortuni, ma questo non ha fermato la crescita di queste ragazze che si sono sempre aiutate in ogni momento: sono veramente un grande gruppo”, conclude il coach.