Vivere come un “fu”

“Sol chi non lascia eredità d’affetti poca gioia ha dell’urna”, di certo a molti lettori sarà tornato alla memoria il carme foscoliano o, come amava definirla l’autore, l’epistola poetica indirizzata all’amico Ippolito Pindemonte, sarà sufficiente tale riminiscenza per contestualizzare l’opera all’interno del dibattito generato dall’editto napoleonico di Saint Cloud del 1804, a noi, però, interessa il tema metatemporale che è il vero filo rosso dei 295 versi del giovane poeta: la morte, come sconfiggerla, come eternarsi. In estrema sintesi la tesi foscoliana può riassumersi in: se sopravvivi nella memoria dei posteri sei immortale. Diamo per sottinteso che l’etica ben nota del poeta desse per scontato, come si evince dall’espressione “eredità di affetti”, che divenire artefice di una strage non avrebbe reso immortale il responsabile pur eternando l’assurdo orrore del gesto, Foscolo si riferiva ad artisti, santi ed eroi. Una concezione evidentemente aristocratica, va ricordato che l’appassionato protoromanticismo che intrideva tutta l’opera del poeta di Zacinto non va interpretato con canoni da XXI secolo ma questo, come direbbe lo stesso Napoleone, “Ca va sans dire”. Parafrasando il concetto espresso dal verso citato in apertura, potremmo concludere, mi sembra correttamente, che: chi lascia eredità di affetti sarà felice della propria tomba. Evidentemente la tomba va intesa come il tramite tra il defunto e il vivo che, al suo cospetto, lo ricorda. Il nostro tempo è decisamente lontano, e non solo cronologicamente, da un tale sentimento, l’epoca dell’usa e getta non coglie il permanere del monumento. Solo una breve nota a margine per i più sicuramente pleonastica: il termine monumento deriva dal verbo latino “monere”, ricordare, e rimanda all’imperativo “memento”, cioè “ricorda”. Resta il fatto che forse può ancora essere da stimolo osservare l’esortazione marmorea al ricordo per suscitare il sentimento in chi è vivo, più controversa è la questione che la “gioia dell’urna” sia avvertita dal defunto.

Al fine di dare fondamento alla tesi che sostiene la possibilità di provare emozione da parte del defunto, è imprescindibile, per ipotizzare che ciò possa accadere, credere nell’esistenza di un’essenza che sopravviva alla morte del corpo e conservi coscienza di ciò che è stata prima della separazione dallo stesso e della memoria positiva ancora vissuta da chi, anche grazie al tramite del monumento, presentifica in sé il defunto. Una prospettiva del tutto differente è quella che non crede esista nulla che sopravviva alla morte del soggetto. Come non riandare all’affermazione di Epicuro contenuta nella sua lettera a Meneceo e nota come lettera sulla felicità: “La morte, il più atroce dunque di tutti i mali, non esiste per noi. Quando noi viviamo la morte non c’è, quando c’è lei non ci siamo noi. Non è nulla, né per i vivi né per i morti. Per i vivi non c’è, i morti non ci sono più”. Quale delle due prospettive consoli maggiormente dell’assurdo della morte è tutto da stabilire, già, assurdo, poiché al fatto che la vita individuale abbia origine da un evento, la nascita, del quale non possiamo determinare né quando né dove né come né, ancor meno, il perché, segue inesorabilmente una conclusione, la morte, che non possiamo evitare. Per dirla con la caustica espressione dell’amico Gershom Freeman: “Non c’è nulla che uccida più della vita, eppure tutti la amano disperatamente”, così come credo non ci sia nulla che si tema più della morte eppure vita e morte sono, necessariamente, due facce della stessa realtà. Va detto che, forse ancor più della morte, l’uomo teme il dolore e la malattia tanto che, a mio parare, sono molte le persone che, interrogate al riguardo, risponderebbero di preferire una rapida morte al sopravvivere trascinandosi in una dolorosa e prolungata attesa della stessa.

Oggi si convive con la morte forse ancor più che un tempo, l’accesso all’informazione, anzi, l’assedio che l’informazione globale effettua nei confronti di ognuno, ci tiene al corrente di guerre, epidemie, crimini, attentati e disastri naturali tanto che l’elenco delle dipartite che registriamo ogni giorno anonimizza gli scomparsi dietro al numero, ma è solo quando la signora con la falce si avvicina a noi o, forse ancor più ferocemente, a qualcuno che amiamo, che siamo colpiti dalla coscienza della fine, dall’orrore della possibilità del nulla, dello svanire nostro o di chi tanta parte del nostro essere pervade. È quello il momento in cui non è più possibile evitare di porsi la domanda: e poi cosa rimane? Se ciò che terrorizza è l’idea del nulla nel quale viene inghiottito chi scompare, ecco che l’assioma foscoliano acquista pregnanza, ecco l’urgenza di credere alla sopravvivenza di un’essenza immortale, ecco fondarsi la speranza di permanere nel ricordo di chi è vivo. Per meglio indagare il tema mi avvalgo di quelle che Nietzsche definì “Ridicole, terribili “ultime parole”” riferendosi a quanto Socrate, così ci racconta Platone nel Fedone, pronunciò poco prima di morire rivolgendosi a Critone: “Dobbiamo un gallo ad Asclepio”. Cosa intendeva il filosofo? Forse davvero che la vita mortale è la malattia della quale si guarisce solo con la morte, Asclepio, dio della medicina, andava ringraziato e omaggiato non per averlo tenuto in salute da vivo ma per averlo ben curato consegnandolo alla morte. Interessante la transvalutazione della lettura nietzscheana delle “ridicole-terribili” parole che definiscono la vita di Socrate come una prolungata agonia che reclamava a ogni passo la morte come liberazione, quasi ad affermare che chi non ha la forza di amare e vivere intensamente la vita non può che consolarsi autoingannandosi nella celebrazione della propria supposta eternità, del proprio “tornare alla luce dalla quale proviene”. E mi visita il verso ungarettiano “la morte si sconta vivendo” (Sono una creatura)

Non so, così come sono convinto che nessuno possa sapere, se esiste l’anima, se è immortale, se il corpo è una prigione, se la vita è malattia e la morte la sua cura, credo però, ricorrendo alla “terapia del buon senso”, sia saggio, nel breve viaggio di cui abbiamo esperienza tra la nascita e la morte, imparare a vivere nel miglior modo possibile. Ricordo come la morte mi abbia sfiorato più volte anche da giovane, eppure allora sembrava facilmente accantonabile il pensiero, subito la corsa del quotidiano mi allontanava conducendomi altrove, oggi, alla chiusa del settimo decennio, ripenso a quante volte ho sentito pronunciare la frase “Se solo potessi tornare indietro”. A che pro un simile ritorno? Se anche accadesse sarebbe impossibile cambiare alcunché poiché saremmo diversi e la vita stessa diverrebbe del tutto altro. Inutile il rimpianto, meglio fare tesoro del passato per meglio godere il sempre più breve tempo rimasto. Vi siete mai chiesti perché i nonni siano tanto più comprensivi nei confronti dei nipoti di quanto non siano stai nei confronti dei figli? Quanto assecondino la loro intensa voracità di godimento? Forse qualche psicologo sosterrà che sia per vivere qualche antica emozione di riflesso per loro tramite, io credo sia piuttosto perché hanno precisa consapevolezza che la vita non è una malattia ma un’occasione e, forse, di quante non ne hanno colte. Sarebbe forse più facile comprendere la vita osservandola dopo la fine della stessa, a questo proposito può essere utile l’esperienza del pirandelliano Mattia Pascal che, ritenuto morto, ha provato a vivere una vita più vera reinventandosi come Adriano Meis. L’epilogo del fallimentare tentativo sarà ritrovarsi a meditare sulla propria tomba per comprendere alcuni capisaldi esistenziali: per essere vivi è necessario avere coraggio, non basta inventarsi un avatar se poi non si guarda negli occhi l’amore e non si allunga la mano per coglierlo; se nel corso della tua esistenza non hai amato, meglio se ricambiato, non sei mai stato davvero vivo, hai vissuto da “fu”, come Mattia e Adriano, da malato in attesa della cicuta liberatoria.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì. Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero. Clicca qui per leggere tutti gli articoli.