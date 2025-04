Vinitaly 2025, per la Regione Liguria il premio “Benemeriti della Vitivinicoltura Italiana – Premio Angelo Betti”: vince Lorenzo Turco

Liguria. Nella prestigiosa cornice del Vinitaly 2025, il più importante evento internazionale dedicato al mondo del vino, è stato conferito il Premio “Benemeriti della Vitivinicoltura Italiana – Premio Angelo Betti” per la Regione Liguria: il vincitore ligure è Lorenzo Turco. A consegnare il riconoscimento il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e alla Viticoltura, che ha sottolineato il ruolo centrale di Turco nella valorizzazione del patrimonio vitivinicolo ligure.

“Questo premio rappresenta un tributo al grande lavoro di chi ha dedicato quasi trent’anni alla viticoltura, riuscendo a coniugare tradizione e innovazione con passione e determinazione. Il recupero e la valorizzazione della Granaccia di Quiliano, il suo impegno nella produzione di vini di qualità e la capacità di fare rete con altre aziende del territorio sono un esempio virtuoso di sviluppo sostenibile e di promozione del nostro straordinario patrimonio enogastronomico”, ha dichiarato il vicepresidente.

Fondatore dell’Azienda Agricola Innocenzo Turco, il premiato si è distinto non solo per la qualità della sua produzione vinicola, ma anche per il contributo alla promozione del settore.

“La sua partecipazione attiva alla rete di imprese “Vite in Riviera” – ha sottolineato il vicepresidente – ha favorito la crescita e la promozione del comparto vitivinicolo e olivicolo regionale”.

Istituito oltre 50 anni fa e intitolato ad Angelo Betti, ideatore di Vinitaly, il Premio “Benemeriti della Vitivinicoltura Italiana” è assegnato ai grandi interpreti del mondo enologico italiano: il suo ricco Albo d’Oro simboleggia la crescita del sistema viticolo ed enologico nazionale.

“L’assegnazione del Premio Angelo Betti a Lorenzo Turco rappresenta un importante riconoscimento per la Liguria, testimoniando come la passione per la terra e il lavoro di squadra possano diventare un motore di crescita per l’intero territorio”, ha concluso il vicepresidente.