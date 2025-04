Via dei Mille, Russo-commercianti: nuovo confronto. Il sindaco potrebbe apportare tre modifiche alla viabilità 

Savona. A inizio febbraio ci si era lasciati con la possibilità di apportare alcune modifiche alla viabilità e con l’intento, nel caso ci fosse ancora bisogno, di rivedersi.

Ad oltre due mesi di distanza il sindaco di Savona, Marco Russo, ha incontrato nuovamente i tre negozianti di via dei Mille (i soli ad aver risposto positivamente alla richiesta del primo cittadino che proponeva la strada del dialogo per cercare soluzioni ai loro disagi) per esporre le tre soluzioni che potrebbe apportare alla nuova viabilità per andare incontro alle esigenze dei commercianti.

Si è parlato di attraversamento pedonale, di carico e scarico merci e della modifica sul parcheggio di pizza Diaz. La prima modifica riguarderebbe il ripristino delle strisce pedonali tanto richieste dai negozianti “perché senza quelle siamo tagliati fuori da tutto, le persone devono fare un giro più complicato per raggiungerci”.

L’attraversamento verrebbe sí ripristinato ma non nella posizione iniziale (ovvero davanti alla farmacia) bensì poco più avanti, verso piazza Diaz. Insomma vicino a quello già presente ma, dalle informazioni ricevute, non ci sarebbero altre soluzioni per impattare meno sul traffico cittadino della zona.

Il secondo si riguarderebbe l’installazione di uno spazio per il carico e scarico merci nel tratto di via dei Mille. Il parcheggio riservato a questo tipo di operazione era stato chiesto a gran voce dai commercianti per permettere ai fornitori di non percorrere lunghe distanze a piedi con carrelli merci pesanti (attualmente un carico e scarico si trova in piazza Diaz).

La terza soluzione che si potrebbe apportare riguarderebbe l’eliminazione di alcuni posti in piazza Diaz, così facendo le auto potrebbero tornare nuovamente a girare intorno allo “slargo” creato parcheggi presenti in piazza.

“Tre piccole modifiche ma che verrebbero incontro, in parte, alle nostre esigenze“, fanno sapere i commercianti.

Le tre possibilità non sono ancora state date per certe ma il sindaco ha assicurato che sta lavorando, insieme ai tecnici, per la messa in atto. Il primo cittadino non ha fatto neanche un riferimento per quanto riguarda la tempistica che servirà per mettere in atto le nuove modifiche (qualora venissero veramente realizzate). Non è stato infatti fatto nessun riferimento al tempo.

Dunque se verranno fatte e se verranno realizzate entro l’estate o meno, al momento non è dato sapersi. Ricordiamo che la nuova viabilità, in atto dal 15 novembre, aveva suscitato non poche polemiche e a tre settimane dal cambio i commerciati avevano indetto una raccolta firme fatta recapitare al sindaco insieme a degli auguri alquanto “particolari”.

Da qui il sindaco aveva risposto ai commercianti con una lunga lettera, dove si diceva ancora (seppur dispiaciuto degli auguri natalizi, ritenuti troppo ironici) disposto a parlare e ragionare sulle alternative. Ma la maggior parte degli esercenti non ci era stata, e oltre ad non aver risposto alla lettera, non voleva più avere confronti perché ritenuti inutili. Ecco perché a palazzo Sisto si sono recati solo tre di loro.

Ora non resta che attendere, ancora una volta.