Via a “Fior d’Albenga”, la Targa d’Oro ad Alassio e golf nel centro di Savona, ma anche musica, cultura e teatro: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. La storica gara di bocce “Targa d’Oro Alassio”, l’inaugurazione di Fior d’Albenga, la prima tappa dell’edizione 2025 di “Golf in ti caruggi”, un incontro con Carlo Piano, la scrittrice Cristina Rava ad Albenga, ma anche tantissimi appuntamenti musicali, culturali e artistici. Anche questo weekend, seppur con l’incognita maltempo per quelli all’aperto, sarà quindi ricco di appuntamenti per tutti i gusti e le età. Ma ora entriamo nel dettaglio di tutti gli appuntamenti del fine settimana.

BOCCE, AD ALASSIO LA TARGA D’ORO

Il 12 e 13 aprile torna la Targa d’Oro Alassio con la sua 72esima edizione. Da oltre 70 anni Alassio ospita uno dei più importanti tornei di bocce della regione, la Targa d’Oro storica gara di bocce (specialità al volo) a quadrette (formazioni composte da quattro giocatori), la cui prima edizione risale al 1954, inserita da decenni nel calendario della Federazione Internazionale ed in quello della Federazione Italiana.

La Targa d’Oro prevede nel suo programma due giorni di gare con un numero massimo di 256 formazioni per un totale di circa 1.000 atleti. Le edizioni passate hanno visto la partecipazione di atleti di tutte le età e di tutte le categorie, uomini e donne, in arrivo da tutto il Nord Italia, dal Principato di Monaco, dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Spagna e dalla Croazia. Tra questi, anche i migliori interpreti della disciplina, inclusi diversi campioni e campionesse mondiali in carica, giocatori di grande esperienza e dal passato glorioso, ma anche atleti delle categorie inferiori e tanti giovani.

L’evento prevede, all’interno del suo programma, oltre alla gara regina anche due altri trofei, la Targa Junior (categoria Under 15/12, limitata a 32 formazioni) e la Targa Rosa (competizione femminile limitata a 48 formazioni).

La fase finale dell’evento si svolge presso il Palasport Ravizza accogliente e nuova struttura dotata di quasi 2.000 posti a sedere. L’evento è organizzato dalla A.S.D. Circolo la Fenarina.

Qui i dettagli sull’evento

SI PARTE CON FIOR D’ALBENGA 2025

Dal 12 aprile al 4 maggio, il centro storico di Albenga si trasforma in un’esplosione di colori e profumi con Fior d’Albenga 2025. Quest’anno il tema è “Habitat – Quando la natura diventa selvaggia”, un invito a riscoprire il legame tra uomo e natura attraverso 12 aiuole artistiche che celebrano la forza e la bellezza del mondo vegetale. Dodici spettacolari installazioni floreali, curate da aziende locali, enti e associazioni, trasformeranno le piazze e i vicoli di Albenga in un giardino vivente. Ogni aiuola racconterà un aspetto unico del rapporto tra uomo e natura, evocando paesaggi selvaggi e biodiversità straordinarie. Ecco in dettaglio:

Le aiuole dell’Associazione Fior d’Albenga saranno posizionate in Largo Doria e Piazza San Michele, a tema Madagascar. L’aiuola di Piazza San Michele vedrà la presenza di 6 statue in 3D dei personaggi di Madagascar (Melman, Alex, Gloria, Marty, Re Julien, Maurice). Sarà presente, inoltre, un’altra aiuola intorno al monumento in piazza 4 novembre (forma a ferro di cavallo) con un percorso didattico con tutte le piante presenti nel territorio ingauno.

Per il programma completo clicca qui

TORNA “GOLF IN TI CARUGGI”

Anche quest’anno il Golf Club Albisola porta lo sport tra i caruggi e le piazze della Liguria con quattro appuntamenti gratuiti e aperti a tutti. Torna per il terzo anno consecutivo Golf In Ti Caruggi, l’innovativo progetto che porta il golf fuori dal green per farlo vivere nei centri storici delle città liguri. Un’iniziativa ideata e promossa dal Golf Club Albisola in collaborazione con BarraBrava e BellaBrezza, con l’obiettivo di abbattere pregiudizi e rendere il golf accessibile, inclusivo e divertente per tutti. L’evento gode del patrocinio di: Comune di Savona, Albissola Marina, Vado Ligure, Albisola Superiore, Regione Liguria, Fondazione de Mari, Federazione Italiana Golf, Comitato Italiano Paralimpico e Coni.

Il format, ormai consolidato e sempre più apprezzato, prevede la trasformazione di caruggi, piazze e lungomare in veri e propri campi da gioco temporanei, con percorsi personalizzati composti da 2-3 buche urbane e prove di abilità studiate ad hoc per ogni location.

Le tappe dell’edizione 2025

La manifestazione itinerante toccherà quattro località del savonese:

Savona – Sabato 12 aprile

Albissola Marina – Sabato 31 maggio

Vado Ligure – Sabato 26 luglio

Albisola Superiore – Sabato 23 agosto

Qui i dettagli sull’evento

CARLO PIANO OSPITE NELLA CITTA’ DELLE TORRI

Sabato 12 aprile, Albenga avrà l’onore di ospitare Carlo Piano, giornalista e scrittore italiano, noto per il suo lavoro nel campo della narrativa e per il suo legame con il mondo dell’architettura. Figlio del celebre architetto Renzo Piano, Carlo ha collaborato con suo padre in progetti letterari come Atlantis: A Journey in Search of Beauty, un viaggio attraverso città e paesaggi alla ricerca della bellezza e dell’armonia. La sua scrittura si distingue per la capacità di intrecciare riflessioni personali, cultura e temi universali, rendendo i suoi racconti profondi e coinvolgenti.

L’incontro, dal titolo “Alla ricerca di Atlantide viaggio nell’architettura con Carlo Piano” si terrà alle ore 17 all’Auditorium San Carlo.

Carlo Piano presenterà i suoi libri e offrirà una riflessione sul Ponte Morandi di Genova attraverso il suo libro che ne ripercorrerà la storia.

Leggi qui le informazioni sull’evento

AL TEATRO SACCO IN SCENA “SELF PORTRAIT”

All’Antico Teatro Sacco di Savona sabato 12 Aprile, alle ore 21, verrà rappresentato lo spettacolo – concerto con Lorenzo Marino “Self portrait”. Lo spettacolo, oltre ad essere la presentazione del disco “Self Portrait”, racconta la storia musicale di Lorenzo Marino che tocca generi musicali disparati. Nella seconda metà degli anni’70 ha fondato il trio “Portici” che ha all’attivo due album prodotti dalla DiscoPiù di Milano che sono stati inseriti nel “Prog” italiano. Dal 2.000 al 2010 ha fatto parte dell’Atelier de Swing, quartetto che ha all’attivo due album di cui, il secondo, realizzato con la partecipazione straordinaria di Giorgio Conte.

Lo spettacolo coinvolge personaggi interessanti, con i quali ha collaborato per molto tempo, quali: Paolo Conte, Giorgio Conte, Gianmaria Testa Recentemente, assieme a Paolo Conte e Jimmy Villotti, Lorenzo Marino ha partecipato, per SKY, alla realizzazione del documentario dal titolo “Paris Milonga” per la serie “33 giri”.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata.

INFO E PRENOTAZIONI : TEL: 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

Qui le informazioni sullo spettacolo

CRISTINA RAVA PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO ALLA UBIK

La scrittrice ligure Cristina Rava torna con un nuovo episodio della fortunata serie sulle inchieste del commissario Rebaudengo e della medica legale Ardelia Spinola. Sabato 12 aprile, alle ore 18 Libreria Ubik di Savona, l’autrice presenterà il libro “Degna sepoltura” (Rizzoli). Introduce Renata Barberis.

In questo nuovo, magnetico romanzo di Cristina Rava ci addentriamo tra le ombre più profonde dell’animo umano, nella rete di bugie, segreti e relazioni tossiche della provincia albenganese.

Un rosario nero tra le dita, fiori secchi, un lumino consumato. In una casupola dispersa nella selvatica campagna ligure viene trovato il corpo di un ragazzo: appartiene a Umberto, un adolescente ribelle e insicuro. Quello con cui il medico legale Ardelia Spinola e l’ex commissario Rebaudengo hanno a che fare questa volta non è un abbandono di cadavere: appare più come una degna sepoltura…

Per il programma completo clicca qui

A LOANO IL MERCATINO DEGLI ARTIGIANI

Domenica 13 aprile dalle 9 alle 19 in piazza Massena a Loano torna “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’assessorato al commercio del Comune di Loano.

Artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese.

Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

Per il programma completo clicca qui

A CAIRO LO SPETTACOLO “SENTI CHI PARLA”

Giunto quasi al termine il cartellone in ospitalità, tocca alla Compagnia Stabile Uno Sguardo dal Palcoscenico presentarsi al pubblico cairese con due commedie molto divertenti. La prima, Senti chi parla di Derek Benfield, andrà in scena venerdì 11 aprile, con repliche il 12 e 13, sempre alle ore 21.00 al teatro Chebello di Cairo, per la regia di Luca Franchelli e l’interpretazione di Eleonora Demarziani, Paolo Scorzoni, Fabio Riva, Linda Siri e Chiara Grata.

Così Franchelli descrive la commedia: “In una tranquilla domenica nella provincia inglese, Leslie e Andrew si stanno preparando per il consueto pranzo trascorrendo il tempo nelle solite faccende domestiche e nella cura del giardino. E fino qui nulla da segnalare… senonché ecco arrivare Brian: uno sconosciuto (ma sarà davvero tale?) il quale corteggia sfacciatamente Leslie proponendole addirittura un incontro erotico che pare essere stato concordato con la donna qualche giorno prima. Leslie cade dalle nuvole e vorrebbe cacciare Brian anche per evitare uno spiacevole incontro con il marito Andrew. Questo l’inizio di una storia che si complicherà sempre di più, poiché forse anche Andrew ha qualche scheletro nell’armadio dal momento che si presenta Carole, la sua segretaria, pronta a scappare in Italia con lui… Non basta: Leslie aveva invitato a pranzo la sua amica Jane e la coinvolge per evitare uno scandalo, ma ne costruirà uno ancora più grande… Non è il caso di andare avanti e si deve lasciare che il pubblico si goda dalla prima all’ultima battuta una commedia piena di gags e momenti esilaranti che divertono per l’incastro preciso, costruita da Derek Benfield in bilico tra Feydeau e Ayckbourn, portando il pubblico ad un divertimento non privo di qualche riflessione riguardante l’ipocrisia in certi momenti della vita di coppia”.

Per il programma completo clicca qui

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 12 APRILE alle ore 11.00 OPEN DAY in compagnia del nostro staff dedicato alla scuola dell’#infanzia “Impariamo l’ABC” #outdooreducation e alla presentazione del nuovo camp estivo.

Alle ore 12.00 GIRETTO A CAVALLO NELL’ULIVETO, mentre nel pomeriggio, dalle 14 e 30 alle 17 e 30, un corso per riconoscere le erbe aromatiche spontanee e commestibili a cura di Laura Brattel.

Sempre dalle 14 e 30 A SPASSO CON SANTIAGO, il nostro simpaticissimo pony pronto ancora a sorprendervi…

E alle ore 17 e 30 GIOCO E COCCOLE CON GLI ASINI: relax e benessere generati dal contatto con questi animali sensibili e amorevoli.

DOMENICA 13 APRILE dalle ore 11.00 in compagnia del nostro staff, GIOCHI IN SELLA, nel pomeriggio alle 15.00 spazio alla PATENTE ASININA, dove i partecipanti dovranno condurre gli amici asinelli in un percorso rispettando regole e cartelli stradali: ma non sarà una impresa facile, i nostri asini sanno essere dispettosi…

E per concludere, alle 16 e 30, il format VITA IN MANEGGIO, dove i nostri bambini si cimenteranno nella pulizia della stalla, nel realizzare una treccia di fieno, nella pulizia del manto e degli zoccoli…

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.