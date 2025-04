Vezzi Portio batte tutti: è il Comune più ricco del savonese

Provincia. Cambio al vertice tra i Comuni del savonese per reddito medio dichiarato: Vezzi Portio conquista il primo posto in provincia, superando – seppur di poco – la storica regina Bergeggi. Il piccolo borgo dell’entroterra si piazza ora secondo in Liguria, dietro solo all’irraggiungibile Portofino.

È questo il quadro che emerge dai dati sui redditi medi dei Comuni italiani, resi noti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispetto all’anno 2022.

I numeri parlano chiaro: a Vezzi il reddito medio per contribuente tocca quota 38.609 euro. Solo un anno fa era inferiore di quasi 10 mila euro. Questo scatto porta il Comune davanti a tutte le località della provincia, battendo proprio Bergeggi, che con 33.098 euro si ritrova seconda nel nostra provincia e quarta su scala regionale.

La top 10 del savonese

Alle spalle del duello tra Vezzi e Bergeggi, si conferma Albissola Marina (terza in provincia, dodicesima in Liguria) con un ottimo 29.742,51 euro. Subito dopo, Celle Ligure con 27.635,22 e Garlenda con 26.902,46.

Dopo la top 5, troviamo Varazze, che si assesta a 26.122,49 euro, poi Borgio Verezzi, appena sotto con 26.044,86 euro. E poi c’è Savona, il capoluogo, solo decima, a 25.133,28 euro.

Ecco la classifica dei primi dieci in provincia:

Vezzi Portio – 38.609,85 euro Bergeggi – 33.098,74 euro Albissola Marina – 29.742,51 euro Celle Ligure – 27.635,22 euro Garlenda – 26.902,46 euro Varazze – 26.122,49 euro Borgio Verezzi – 26.044,86 euro Alassio – 25.193,51 euro Toirano – 25.155,40 euro Savona – 25.133,28 euro

Albenga e Cairo, i grandi restano indietro

Se Savona almeno regge, non si può dire lo stesso per Cairo Montenotte, che con 22.873,38 euro è 25esima in provincia e solo 81esima in Liguria. Peggio ancora va a Albenga, che con i suoi oltre 23.500 abitanti registra un reddito medio di 20.741,96 euro, scivolando al 134° posto regionale.

In coda

In fondo alla classifica c’è Erli, con 16.226,14 euro. Poco sopra troviamo Onzo (16.867,96), Stellanello (17.039,82), Testico (17.581,72) e Casanova Lerrone (17.633,11). Insieme formano il gruppo di Comuni sotto i 18 mila euro di reddito medio.