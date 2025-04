Veloce in Prima Categoria, Sanguineti: “La Promozione obiettivo nel tempo, Ghione? Spero diventi nostro Ferguson”

Due retrocessioni, una stagione che doveva essere rinascita e poi diventata un incubo. La Veloce ne ha passate di disavventure sportive ma, come si suol dire, la tenacia alla lunga premia sempre. Ieri il sodalizio granata ha festeggiato pareggiando 1 a 1 contro la Virtus Don Bosco la vittoria del campionato di Seconda Categoria. Immensa la gioia del presidente Francesco Sanguineti che, nel giro di pochi mesi, dopo essere aggiudicato il bando per la gestione Levratto ha tolto la macchia della categoria più bassa dallo stemma della storica società cittadina.

“Venivamo da due retrocessioni consecutive – esordisce – . L’anno scorso è stato l’anno zero: abbiamo sbagliato alcune valutazioni ma ne abbiamo fatto tesoro. Quest’anno siamo partiti più determinati che mai. Credo che nel calcio i numeri parlino chiaro. Siamo in testa in tutti gli indicatori. La Veloce doveva togliersi immediatamente dalla Seconda Categoria. La Prima Categoria è una categoria più consona al nostro pedigree. Non punteremo subito al doppio salto, sarebbe presunzione. Cercheremo di fare un campionato tranquillo, ma l’obiettivo è tornare in Promozione“.

“Per me mister Massimiliano Ghione è confermato – aggiunge – , i matrimoni si fanno in due. Spero che diventi il nostro Ferguson. La società gli è stata vicino e gli ha dato un buon materiale. Vediamo, ci siederemo intorno a un tavolo ma stasera festeggiamo. Dediche? A mia moglie, che ho fatto patire lacrime e sangue visto che lavoriamo insieme ma sono sempre dietro alla Veloce. E a mia mamma, che è scomparsa da un anno e mezzo e che sarebbe stata fiera di questo”-