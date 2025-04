“Vela per Tutti”: una giornata di sport ed inclusione alla Lega Navale di Savona

Savona. Sabato 10 maggio il porto di Savona ospiterà una straordinaria giornata all’insegna dello sport accessibile e dell’inclusione: l’open day “Vela per Tutti”, dedicato alla vela paralimpica su imbarcazioni Hansa 303 e 2.4mR.

L’iniziativa è rivolta in particolare a persone con disabilità, che avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo della vela in un ambiente sicuro, supportato e completamente accessibile. Sono previste barche con istruttore a bordo, imbarco facilitato tramite gruetta sollevapersone o pontile accessibile, e uno staff qualificato sempre presente.

Il progetto è organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Savona, attiva sul territorio dal 1907, in collaborazione con INAIL, Regione Liguria, Comitato Italiano Paralimpico, Federazione Italiana Vela, Comune di Savona e Lions Club Albissola Marina Albisola Superiore Alba Docilia, da sempre impegnato nel sostegno a iniziative sociali inclusive attraverso il service “Velabili”, rivolto in particolare a persone con disabilità che desiderino provare l’esperienza della barca a vela.

L’appuntamento è dalle 9,30 alle 18 presso il Lungomare Matteotti, accessibile anche dalla strada del parcheggio Capitaneria. I contatti per informazioni e prenotazioni: email savona@leganavale.it o telefono 019801311.

Una giornata per abbattere le barriere, condividere il mare e scoprire che la vela può davvero essere per tutti.

La locandina dell’evento