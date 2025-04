Vela paralimpica, conclusa ad Andora la terza tappa del campionato regionale ligure

Andora. Lo scorso weekend si è svolta ad Andora la terza tappa del campionato regionale ligure di vela paralimpica della classe Hansa 303.

La manifestazione è stata organizzata dal Circolo Nautico di Andora, promossa dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP) e supportata da Prysmian, leader nel campo dei cavi per energia e telecomunicazioni, ed è stata inserita tra gli eventi di “Liguria Regione Europea dello Sport 2025”.

Sabato sono scesi in mare i singoli, che hanno affrontato due prove con vento instabile. Ha vinto la regata Luca Prister, Eleonora Ferroni è arrivata seconda e al terzo posto si è posizionata Valia Galdi. Tutti e tre gli atleti del singolo fanno parte della Lega Navale di Chiavari e Lavagna.

Domenica 13 hanno gareggiato gli equipaggi doppi in mare con una giornata di vento sui 15 nodi e punte di 20 nodi. Al primo posto si è piazzato l’equipaggio della Lega Navale di Genova Sestri Ponente composto da Giulio Cocconi e Giacomo Gini, al secondo posto Silvia Ghigliazza con Rossana Lertora, terzi Marco Garibaldi con Umberto Verna.

«Le regate sono solo la punta dell’iceberg del lavoro che le sezioni della Lega Navale Italiana e dei circoli nautici fanno attraverso le imbarcazioni Hansa 303, per dare alle persone con disabilità non solo fisiche, la possibilità di vivere questa magnifica esperienza di veleggiare davanti alle nostre coste liguri», ha ricordato Umberto Verna, referente I zona FIV per la vela paralimpica. «Un grazie particolare va a Prysmian che sta sostenendo chi fa inclusione attraverso la vela per connettere le persone normo dotate e le persone con disabilità».

Prysmian ha creato una targa che in ogni tappa premia gli atleti accompagnatori, che sono figure fondamentali perché nelle regate in doppio affiancano gli atleti paralimpici accompagnandoli verso l’autonomia anche durante la competizione in mare.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Circolo Nautico di Andora Roberto Elena: «La terza tappa del campionato regionale ligure di vela paralimpica qui ad Andora è andata bene, con un buon numero di adesioni. Per gli atleti della classe Hansa la regata rappresenta un momento aggregativo fondamentale, perché la condivisione dell’esperienza e dei motivi per cui si è deciso di intraprendere la strada della vela, rappresentano un momento importante di crescita personale per tutti”.