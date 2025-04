Vela ad Alassio, Alessandro Zampori in testa al Trofeo Carpaneda

Alassio. “Luigia Das” ed Alessandro Zampori guidano la classifica delle spettacolari regate degli Smeralda 888 ad Alassio. L’imbarcazione svizzera ha avuto la meglio nella prima giornata del quinto Trofeo Carpaneda che vede impegnata nella Baia del Sole la flotta di una delle classi che ha fatto la storia della vela.

Il campione del mondo Zampori (Cnam Alassio) ha preceduto Giovanni Lombardi Stronati (“Django”, Royal Thames Yacht Club) e Germano Scarpa (“Giada”, YC Costa Smeralda).

La flotta degli Smeralda 888 è composta da imbarcazioni di 8 metri ed 88 centimetri che il grande German Frers disegnò nel 1992, riprendendo in scala ridotta numerosi elementi che caratterizzarono uno dei suoi più famosi capolavori progettuali “Il Moro di Venezia”, la barca italiana che per prima ha sfiorato la vittoria nella Coppa America. Attualmente la prestigiosa Classe velica Smeralda ha sede a Monte Carlo, dove rappresenta una delle icone del locale Yacht Club de Monaco. Il monotipo nacque come barca sociale dello Yacht Club Costa Smeralda.

La classe fu fondata nel 1995. Fra i primi armatori che si appassionarono alla sua bellezza e duttilità, oltre a Carpaneda, cui è dedicato il Trofeo, i Motta, i Fiorio, i Miani, Donà Dalle Rose, Cayard ed Illbruck. Fin dagli inizi furono una quindicina gli equipaggi di cinque persone a sfidarsi nelle prime spettacolari regate organizzate a Porto Cervo. Il numero di barche attive non mai è mutato nel tempo: anche perché Galetti, il famoso cantiere costruttore gardenese, ne sfornò solo 17. La flotta in gara ad Alassio è composta da ben dodici di queste stupende imbarcazioni.

“Siamo orgogliosi – ci spiega Carlo Canepa presidente del Cnam- di ospitare anche quest’anno le Smeralda, in questo importante evento che vede impegnata una delle più belle ed importanti classi veliche della storia. Riportare tanti campioni a regatare su questa stupenda imbarcazione nella Baia del Sole è già di per sé una grande soddisfazione. Anche quest’anno stiamo vivendo giornate speciali ed entusiasmanti come è avvenuto nelle edizioni precedenti”.

Il Comitato di regata della manifestazione è composto dal Presidente Stefano Carattino e dai componenti Fernando Del Parigi (primo componente), Cristina Tarello, Ernesto Bernardotti, Fabio Sassi, Andrea Obinu ed Andrea Gavaldo. Questa la classifica dopo la prima giornata: 1) Luigia Das (Alessandro Zampori, Cnam Alassio); 2) Django (Giovanni Lombardi Stronati, Royal Thames Yacht Club); 3) Giada (Germano Scarpa,YC Costa Smeralda); 4) Ziva (Marie Helene Polo Silvia Delo, YC Adriatico); 5) Becool (Vittorio Lombardi Stronati,YCCS); 6) Stayrude (Guglielmo Lombardi Stronati,YCCS); 7) Capocaccia (Luigi Guarnaccia, Suisse); 8) Vamos (Charles De Bourbondes Dux Sic, YC Monaco); 9) Beda (Timofey Sukhitin, YC Monaco); 10) Black Star (Paolo Rotelli, YC Monaco).